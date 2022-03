LO ÚLTIMO: Rusia sigue atacando los suburbios de Kiev

LEÓPOLIS, Ucrania (AP) — Los últimos acontecimientos en la guerra de Rusia y Ucrania:

LEÓPOLIS, Ucrania – Las fuerzas rusas atacaron durante la noche con artillería suburbios al noroeste de Kiev y castigaron zonas al este de la capital, según dijo el lunes el jefe del gobierno regional de Kiev.

Un concejal de Brovary, al este de Kiev, murió en los combates allí y cayeron proyectiles en las localidades de Irpín, Bucha y Hostomel, que han visto algunos de los peores combates dentro de los infructuosos esfuerzos de Rusia por tomar la capital, dijo en la televisión ucraniana el jefe del gobierno regional, Oleksiy Kuleba.

El Estado Mayor de Ucrania dijo el lunes por la mañana que las fuerzas rusas no habían hecho grandes avances en las 24 horas previas, pese a la expansión de los ataques hacia el oeste.

Las fuerzas ucranianas atacaban bases rusas y apuntaban a su capacidad logística, según el comunicado publicado por el ejército en Facebook en el 19no día de guerra.

El Estado Mayor acusó a las fuerzas rusas de tomar posiciones de disparo e instalar equipamiento militar en iglesias y otras infraestructuras civiles para que las fuerzas ucranianas no pudieran devolver el fuego. No fue posible verificar esa afirmación de forma independiente, aunque periodistas de Associated Press han visto vehículos blindados en zonas residenciales.

Un edificio de viviendas de nueve plantas fue blanco de la artillería en el distrito de Obolonsky al norte de la Kiev el lunes de madrugada, lo que destruyó apartamentos en varios pisos y provocó un incendio. Dos personas murieron, tres fueron hospitalizadas y nueve heridos fueron atendidos en el lugar, según dijo el asesor del Ministerio de Asuntos Internos Anton Gerashchenko.