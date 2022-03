‘El Bronco’ se une a la lista de ex gobernadores que han sido capturados en México

Bronco. El ex mandatario fue detenido por presunto desvío de recursos públicos. (Cuartoscuro)

La captura del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alías ‘El Bronco’, por presunto desvío de recursos públicos durante su gestión al frente del estado, recordó el historial de los mandatarios o ex mandatarios estatales que han sido detenidos por distintos delitos, la mayoría en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Algunas de las acusaciones más frecuentes en contra de los funcionarios mexicanos, tanto en México como en otros países, son blanqueo de capitales, corrupción, delincuencia organizada, ejercicio indebido del servicio público y vínculos con el crimen organizado.

En la “lista negra” de los gobernadores destacan algunos nombres como Javier y César Duarte, Tomás Yarrington, Roberto Sandoval y Roberto Borge.

Javier Duarte

El caso de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, es uno de los que más revuelo ha causado en el país, pues fue detenido por los delitos de delincuencia organizada y asociación delictuosa, en medio de un gobierno manchado por la corrupción.

Luego de las especulaciones sobre su posible detención, pidió licencia al Congreso de la entidad, aunque tras huir fue detenido en Panajachel, Guatemala. A su extradición, se le acusó de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita y la pena se definió en nueve años.

César Duarte

Por su presunta participación en la Operación Zafiro, que consistió en una trama para desviar recursos públicos con fines electorales, el ex gobernador, César Duarte, fue capturado por autoridades de Estados Unidos en Miami, Florida, el mismo día en que se reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, en la visita de trabajo del mandatario mexicano en EU.

Aunque México solicitó su extradición, Duarte ganó un amparo contra el proceso por los presuntos delitos de peculado y asociación delictuosa.

Roberto Borge

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue detenido en Panamá por la Organización de Policía Internacional (Interpol) en 2017 por su responsabilidad en los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad. En el momento de su captura, el priiista se disponía a abordar un avión con destino a París, Francia.

Recientemente, Borge ganó un amparo contra la prisión preventiva justificada que se declaró en su contra, pues permanece en el Cefereso 16, ubicado en el estado de Morelos.

Tomás Yarrington

Tomás Yarrington, el ex gobernador de Tamaulipas, fue detenido en Florencia, Italia y, posteriormente fue extraditado a Estados Unidos por su presunta relación con el narcotráfico (Cártel del Golfo) para cumplir con las acusaciones por los delitos de extorsión, tráfico de drogas y lavado de dinero.

Después, en enero del 2021, declaró su culpabilidad por lavado de dinero en una Corte Federal de Brownsville, Texas y podría estar 20 años tras las rejas.

Roberto Sandoval

Uno de los casos más recientes de captura de ex gobernadores ocurrió con Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, quien fue aprehendido el pasado 6 de junio, a un día de la elección intermedia en un rancho de Nuevo León.

Entre las acusaciones en su contra está el ejercicio indebido del servicio público. Posterior a la audiencia con el juez, fue vinculado a proceso y se le declaró prisión preventiva.

