¿Por qué algunos países celebran el Día del Padre en marzo?

En México las figuras maternas y paternas están entre las más importantes en la vida de las personas, por lo que se acostumbra a dedicar un día del año para celebrar a cada uno de ellos, en el caso de los hombres este día está asignado al tercer domingo de junio, para las mujeres es el 10 de mayo.

Muchas conmemoraciones y celebraciones están relacionadas con algún santo, pero en el caso del Día del Padre, en México esta fecha fue adoptada en la década de 1950 luego de su establecimiento en Estados Unidos unos años antes.

Todo comenzó con la propuesta de Sonora Smart Dodd, mujer que quiso reconocer a su padre que se hizo cargo de ella y sus cinco hermanos cuando su madre murió en el parto de su último hijo en 1898.

En 1910 propuso en la iglesia a la que asistía que se hicieron un homenaje a los padres y propuso que la fecha fuera el 5 de junio, día de cumpleaños del suyo, pero ante el poco tiempo para preparar los sermones, el día se cambió para el 19, es decir, el tercer domingo de junio.

Sin embargo, la fecha no tuvo muchos adeptos y quedó en el olvido, fue en 1915 cuando Harris C. Meek, presidente del Club de Leones de Chicago, retomó la idea pero las familias decidían si lo celebraban el 5 de junio o no.

Nueve años después, en 1924, Calvin Coolidge, presidente de Estados Unidos decido respaldar la iniciativa y convirtió al Día del Padre en una celebración nacional, ya en 1966, el presidente Lyndon B. Jhonson firmó una proclamación presidencial que declaraba el tercer domingo de junio como “Día del Padre”.

A mediados del siglo XX en las escuelas de México comenzó a considerarse esta fecha para celebrar a los padres, además de que las marcas y cadenas comerciales se encargaron de fomentarla aún más para tener mayores ventas.

Sin embargo, no en todo el mundo se toma el tercer domingo de junio como la fecha del Día del Padre, por ejemplo en España, Bolivia, Honduras se celebra el 19 de marzo, que es el día de San Jose, padre de Jesús y la Iglesia Católica tiene ese fecha para homenajearlo, así como a las personas que se llaman María José, Josefa y derivados, también a los trabajadores que se dedican a la carpintería.

Mientras que en Rusia, se celebra el 23 de febrero, pues es el l Día de los Defensores de la Patria; en Jordania, Libia y Palestina se celebra en el primer día del verano, es decir, el 21 de junio.