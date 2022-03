Caitriona Balfe: “Hay un nuevo despertar del feminismo y nuestra serie forma parte de la conversación”

Outlander es un drama épico entre la fantasía y la ciencia ficción dedicado a la familia Fraser con Claire (Balfe) como protagonista de la historia. En la sexta temporada, ella tiene que superar el trauma de la violación que sufrió en el último episodio. La posibilidad de viajar en el tiempo en la historia permite a los productores cambiar de escenario año tras año y reinventar así una narración basada en la saga literaria homónima escrita por Diana Gabaldon.

Outlander se transforma en una serie híbrida que se mueve entre la ciencia ficción y el romance y que se ha convertido en un verdadero éxito, con millones de fans que acuden a las redes sociales después de cada episodio para comentar los altibajos de Claire.

Metro habló con Caitriona Balfe para saber más.

P: Gracias a Belfast y a Outlander te has convertido en la estrella de 2022.

- Estoy muy agradecida por la acogida que me han dado los seguidores del libro y también a Belfast. No era consciente de la magnitud de Outlander hasta que me ofrecieron el papel. Cada temporada me enfrento al reto de cumplir con las expectativas que se han creado sobre mí para dar vida al personaje.

P: La narración ha crecido y evolucionado a medida que sus protagonistas dejaron atrás Escocia para instalarse en Estados Unidos. Háblenos de esta experiencia.

- En los primeros años de la serie, estás creando recuerdos para el personaje a partir de tu imaginación. Tienes que construir una base de datos antes de empezar la vida del personaje. Ahora, seis años después, cada escena que haces es un recuerdo de la vida de esa persona. En cierto modo, ya sabes todo lo que pasa, ya lo has vivido.

P: Esta serie le ha abierto muchas puertas. Parece que su personaje ha evolucionado con lo que está ocurriendo con las mujeres en la sociedad.

- Cuando empezamos, había pocas series protagonizadas por mujeres, pero eso ha cambiado ahora. Sin duda, veo que estamos dando un lugar real al público femenino. La sociedad cambió gracias a movimientos como Times Up o Me Too, que han cambiado la narrativa en torno a las mujeres y los desequilibrios de poder. Todo ha cambiado, incluso la inclusión, y tenemos que pensar en el material fuente en el que se basa la serie porque tiene 30 años. Así que, si algo está desfasado, tenemos que ser capaces de incorporarlo de forma contemporánea y honrar el libro que tanto gusta a la gente sin olvidar que la percepción del público ha cambiado. Los guionistas han hecho un trabajo increíble, pero están cambiando constantemente. Abrimos mucho el mundo. Recuerdo las primeras temporadas en las que la serie se contaba desde el punto de vista de Claire de forma singular, pero ahora abrimos el punto de vista y la serie florece porque conseguimos explorar diferentes historias y dar voz a diferentes personajes, lo que sólo hace que la serie se enriquezca.

P: ¿Cómo fue el rodaje de esta nueva temporada durante la pandemia de COVID-19?

- Esta temporada fue un gran reto por muchas razones: estábamos en el punto álgido de la pandemia, rodábamos durante el encierro, en pleno invierno escocés. Sam y yo tuvimos que ser productores porque no teníamos ningún showrunner allí, ningún guionista, ya que todos estaban en América. Tuvimos que rodar de una manera diferente. Teníamos a una de nuestras guionistas-productoras y la ayudábamos. Fue difícil. Estábamos rodando de una manera muy precaria. Y teníamos muchos protocolos con pruebas todos los días y, aun así, la gente no estaba segura de que pudiéramos terminar sin que nadie del equipo de rodaje se contagiara de COVID-19, lo que fue como un milagro.

Caitriona Balfe en Outlander

P: ¿A qué cree que se debe el éxito masivo de esta serie?

- Nuestra serie ha evolucionado mucho desde la primera temporada. Es sorprendente porque debido a la pandemia y a los encierros mucha más gente descubrió nuestra serie y empezó a verla desde otro punto de vista porque Outlander ofrece un hermoso escapismo. Es un mundo de hadas que, cuando lo descubres, te hace olvidar tu vida cotidiana. En la serie hay muchos géneros. Fantasía y ciencia ficción, romance, drama político, acción... y eso te permite volar y disfrutar del paisaje, del vestuario, de la puesta en escena, y olvidarte del mundo por unas horas. Ahora Claire y Jamie regresan para enfrentarse a nuevos retos, adversarios y aventuras en la sexta temporada, en la que nos adentramos en la historia de Estados Unidos y continuamos la historia de los Fraser cuando se establecen en el Nuevo Mundo.

P: ¿Cómo se siente Claire tras los dramáticos acontecimientos del último episodio de la quinta temporada?

- Comenzamos la sexta temporada unos meses después de los acontecimientos de los últimos episodios y ella todavía no es capaz de superar lo que le ocurrió. Está poniendo una cara valiente, pero está sufriendo mucho porque no se está enfrentando a ello. Tiene un trastorno de estrés postraumático. Todos ellos se sienten culpables y podemos ver las repercusiones de lo ocurrido en toda la familia, y llevará mucho tiempo superar todo eso.

“Outlander ofrece un hermoso escapismo. Es un mundo de hadas que, cuando lo descubres, te hace olvidar tu vida cotidiana”. — Caitriona Balfe, actriz irlandesa

P: ¿Cómo fue para usted rodar esos momentos oscuros? ¿Rodó algún episodio después de tener a su primer hijo?

- No sé cómo es todavía interpretarla como madre porque no hemos empezado la séptima temporada y acabo de tener a mi bebé. La temporada pasada estuve embarazada pero aún no tenía a mi hijo. Puedo decir que fue un reto rodar mientras estaba embarazada.

P: La vida sexual de Jaime y Claire es muy intensa. Es increíble ver a un personaje de 50 años teniendo sexo.

- Creo que el sexo es una parte integral de su relación y ambos son personas muy vibrantes y la edad no se lo va a quitar como no debería hacerlo para ninguno de nosotros. Lo mejor de esta historia es que todos podemos identificarnos con ella y su apasionada relación con Jamie.

P: ¿Cree que Claire es un personaje feminista?

- Creo que ahora mismo hay un nuevo despertar del feminismo. Es maravilloso que nuestra serie forme parte de esa conversación. Pero cuando decidí protagonizarla, nunca pensé que interpretaría a un personaje feminista. Como actriz, me interesaba el papel porque es una mujer inteligente con muchas facetas. Es una mujer sin edad, e incluso cuando representa su época en el siglo XX se muestra más avanzada mental, sexual y emocionalmente que sus contemporáneas. Creo que me parezco mucho a ella porque he crecido rodeada de mujeres.

24 de abril

es la fecha en la que estará disponible el último episodio de la nueva temporada en Starz.