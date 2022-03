Encaminada al Oscar, DeBose mantiene los pies en la tierra

NUEVA YORK (AP) — Rita Moreno le dijo “¡disfrútalo, querida!”, y eso es lo que Ariana DeBose ha estado haciendo esta temporada de premios.

La actriz, que ha arrasado con todos los galardones por su fogosa interpretación de Anita en “West Side Story” («Amor sin barreras») de Steven Spielberg — el mismo papel por el que Moreno ganó el Premio de la Academia en 1962 — se dirige a los Oscar del 27 de marzo como la favorita indiscutible en la categoría de mejor actriz de reparto luego de ganar premios clave como el SAG del gremio de actores y el BAFTA del cine británico.

Pero al mismo tiempo, está haciendo todo lo posible para permanecer anclada en un camino largo y vertiginoso que implica usar ropa de diseñador, conocer a grandes estrellas, viajar por el mundo, hablar con la prensa y hablar en público.

“Trato de mantener los pies en el suelo y el corazón en el cielo”, dijo DeBose en una entrevista reciente vía Zoom desde su casa en Nueva York. Añadió que duerme cuando puede, apaga su teléfono, juega con su gato y sus perros e intenta mantenerse en contacto con sus amistades.

“Esta es una experiencia extraordinaria. Es singular”, agregó. “Es imposible de describir y no podré describirla hasta mucho después de que haya pasado. Estoy tratando de seguir siendo un ser humano”.

En un año en el que muchos latinos fueron nominados después de que apenas hubo alguno en 2021, DeBose, que es afrolatina y gay, también habló sobre diversidad y lo feliz que se siente de representar a las comunidades a las que pertenece. Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: Ahora que ha pasado un tiempo desde el estreno de la película y el anuncio de las nominaciones, ¿has tenido la oportunidad de mirar atrás y procesar todo lo que te está pasando?

DeBOSE: Creo que necesito un poco más de tiempo para comprender completamente todo lo que está sucediendo. ¡Pero me siento bien! Estoy muy agradecida. No voy a decir que no es un momento emocionante, ¡siento todas las emociones! Hay un poco de presión, pero hay una emoción genuina y es un momento maravilloso para ser artista. Estoy emocionada de que, primero, el trabajo se hizo; segundo, fue visto y recibido de esta manera, porque muy a menudo, como artistas, hacemos trabajos que no son vistos o bien recibidos. Entonces, para mí, esto es un gran regalo. Me ha dado la oportunidad de que me vean como ser humano, de que me vean como artista y de representar a todas las comunidades a las que pertenezco de una manera en la que espero que ayude a que la conversación siga avanzando.

AP: Sin incluirte, celebraste a muchos de los hispanos, latinoamericanos y españoles nominados a los Oscar este año en una publicación de Instagram. ¿Qué sientes cuando ves tal variedad de candidatos después de que el año pasado apenas hubo alguno de este grupo?

DeBOSE: Creo que es importante. Estoy emocionada de ver cómo destacan y celebran el trabajo. Me di cuenta ya después del hecho de que no me incluí en esa publicación, pero pensé, hablo sobre mi trabajo todo el tiempo en mis redes sociales, ¡así que celebremos el trabajo de otras personas! La realidad de todo esto, especialmente en este momento, es que sí, mi nominación es un momento importante, pero es una de tantas y eso es lo verdaderamente emocionante. Estas nominaciones abarcan la academia; no son sólo nominaciones de actuación, son nominaciones al oficio (del cine). Y cuando hablamos de progreso, tenemos que hablar de poner a la gente frente a la cámara y detrás de la cámara y en las salas de guionistas y en posiciones de poder para que podamos seguir contando nuestras historias de una manera auténtica y ampliar la forma en que podemos contarlas.

AP: ¿Te dio Rita Moreno algún consejo para la gran noche?

DeBOSE: Oh no, solo dijo «¡disfrútalo, querida!”, que sinceramente es el mejor consejo que uno podría dar. Porque, ¿qué más vas a hacer?

AP: ¿Le prestas atención a los apostadores o críticos de cine que opinan sobre quién creen que ganará?

DeBOSE: ¡No! (Risas) Soy consciente de términos como “favorita” y soy consciente de la emoción que rodea a la categoría de actriz de reparto. Y, francamente, ¡debe haber emoción! Hay mujeres increíbles incluidas en esta categoría. Creo que es emocionante ser incluida en un espacio que celebra todo tipo de trabajos. Quiero decir, puedo representar a las comunidades a las que pertenezco, puedo representar una película de la que estoy orgullosa y un trabajo en el que creo, y puedo sentarme junto a personas como la Dama del Imperio Británico Judi Dench. ¿¡Qué!? Es sencillamente increíble.

AP: El vestuario juega un papel importante en “West Side Story” y le mereció a la película una de sus siete nominaciones. ¿Qué fue lo que más te gustó del vestuario y cómo te ayudó en tu interpretación?

DeBOSE: Bueno, Paul Tazewell, nuestro increíble diseñador de vestuario, me hizo un gran regalo con los vestidos de Anita. Creo que lo que más ha llamado la atención son los vestidos de “América” (uno de los números musicales más emblemáticos). Ya (Anita) no viste de morado (como en la película original de 1961); esta Anita es un rayo de luz, es un rayo de sol literal en el hermoso vestido amarillo mostaza con falda roja. Parece que está en llamas, está llena de amor y pasión, y eso fue un regalo porque es indicativo de su fuerza vital. Cada vez que gira es una expresión de su alegría. Me encanta eso. Fue una gran oportunidad para usar una falda como soporte.

AP: Hablando de vestuario, ¿ya sabes qué lucirás en los Oscar?

DeBOSE: No he decidido del todo aún, pero creo que el traje por el que me inclino será una especie de sorpresa para algunos. Puedo decirte que es MUY Ariana DeBose, es esencialmente todo lo que soy.

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.