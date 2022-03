Fútbol.- El FC Barcelona y la UDG, primeros semifinalistas de la Copa de la Reina tras eliminar a la Real y el Sevilla

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona y la UDG Tenerife cumplieron con los pronósticos y se convirtieron este martes en los primeros semifinalistas de la Copa de la Reina 2021-2022 tras eliminar a la Real Sociedad (0-3) y al Sevilla (2-0), respectivamente.

El conjunto blaugrana, actual campeón, no pagó la euforia por la conquista de su título de la Primera Iberdrola el pasado domingo y se impuso claramente al equipo de Natalia Arroyo, pese a la resistencia de este, sobre todo en la primera parte.

La Real, que había perdido sus dos partidos ligueros ante el Barça por 8-1 y 1-9, intentó no amedrentarse y tutear todo lo posible al equipo de Jonatan Giráldez, al que le costó romper el partido a su favor, lo que no logró hasta la irrupción de Alexia Putellas en la segunda parte.

Las visitantes se adelantaron en el marcador a los diez minutos cuando Claudia Pina, una de las novedades en el once, aprovechó una dubitativa salida de Elena Lete para superarla con un cabezazo y poner el 0-1. Las realistas no se vinieron abajo y gozaron de dos buenas opciones para haber igualado a renglón seguido, pero no las aprovecharon, mientras que su rival tampoco pudo sentenciar.

Sin embargo, tras el descanso, la Balón de Oro apareció para acabar con la emoción del choque y con la resistencia guipuzcoana. En seis minutos, del 53 al 59, Alexia firmó un doblete, el segundo de bella factura, y el Barça ya jugó con calma y sin arriesgar más de lo debido para sacar su billete para la ‘Final Four’ de Butarque de finales de mayo.

Por su parte, la Unión Deportiva Granadilla Tenerife dejó claro que está viviendo seguramente su mejor temporada y se clasificó para la fase final del torneo del k.o tras imponerse con autoridad por 2-0 al Sevilla.

El conjunto tinerfeño, que está en plena pelea por clasificarse para la próxima Liga de Campeones, se mostró muy sólido y aprovechó el tanto de Falknor en el alargue del primer tiempo. Koko, al inicio de la segunda parte, inició y culminó una jugada para hacer el 2-0.