Fútbol/Champions.- Rangnick: “El partido siempre se interrumpía con alguien tirado en el suelo”

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Manchester United, Ralf Rangnick, lamentó la derrota de su equipo este martes frente al Atlético de Madrid (0-1) en los octavos de final de la ‘Champions League’ y criticó que los jugadores colchoneros «siempre» perdiesen tiempo con «alguien tirado en el suelo» para aprovechar su ventaja.

«No creo que el partido tuviera más de tres minutos seguidos, siempre se interrumpía con alguien tirado en el suelo. Creo que también hubo algunas decisiones arbitrales curiosas. Al final no diría que fueron decisivas, pero al menos él cayó en esas picardías que eran pérdidas de tiempo. Los cuatro minutos de añadido fueron una broma para mí», espetó el técnico.

«Creo que hemos jugado una muy buena primera parte, exactamente como queríamos jugar, con un alto nivel de energía. Pero no pudimos convertirlo en uno o dos goles. Tuvimos algunos buenos momentos en los que deberíamos haber marcado, pero no lo hicimos», analizó Rangnick.

«Desafortunadamente, no pudimos convertir esa energía en uno o dos goles en la primera mitad, que habrían sido muy importantes, para marcar el primer gol nosotros mismos. Y luego concedimos ese momento de transición poco antes del descanso y esto no nos hizo la vida más fácil. Todavía creo que hubo una falta sobre Anthony Elanga un poco antes de ese momento de contraataque, pero el árbitro y el juez de línea no lo vieron así», apuntó.

«Sinceramente nuestra primera parte fue muy buena, y fue difícil volver a encontrar el ritmo en la segunda parte. Además, ya sabíamos que el Atlético es muy bueno defendiendo las ventajas», recordó Rangnick, quien también avisó en la rueda de prensa previa al duelo de Old Trafford.

Sobre las oportunidades de su equipo, el técnico de los ‘red devils’ dijo que pudieron haber cambiado su suerte en la segunda mitad. «Tuvimos uno o dos momentos en la segunda parte y hubo una parada brillante del portero. Éramos plenamente conscientes de que contra este equipo hay que marcar el primer gol (para tener más opciones)», sentenció.

En otros asuntos, Rangnick no contestó sobre su futuro. «Mi enfoque ahora mismo es terminar al más alto nivel posible con este equipo y luego hay suficiente tiempo para hablar de otras cosas», finalizó el técnico interino del United.