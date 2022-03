‘Los Tipos Malos’ quieren robar el corazón del público

DreamWorks Animation presenta su nueva producción basada en el libro homónimo de Aaron Blabey, en la que cinco famosos criminales tratan de llevar a cabo su misión más complicada hasta la fecha: portarse bien.

La película, que rinde homenaje a algunas películas de Quentin Tarantino y Steven Andrew Soderbergh, pero adaptada al público infantil, fue rodada casi en su totalidad durante la pandemia de COVID-19, lo que obligó al equipo a trabajar a distancia.

“Hay algo de la esencia de Tarantino en la película. Realmente no se puede convertir a Tarantino en algo para niños tan fácilmente”. — Pierre Perifel, director

En esta nueva película, conoceremos al líder de la banda, el Sr. Lobo, al sarcástico Sr. Serpiente, al silencioso maestro del disfraz Sr. Tiburón, al musculoso Sr. Piraña y a la experta hacker Sra. Tarántula, entre otros, que han hecho un trato y hacerse buenos para evitar cumplir condena.

Metro habló con el director Pierre Perifel, así como con los productores Damon Ross y Rebecca Huntley, para saber qué se necesitó para crear esta película.

-Pierre, ésta es tu primer largometraje como director. ¿Cómo te siente al respecto?

P: Me siento muy bien, la verdad. [*Risas*] Ha sido una experiencia fantástica, bueno no está totalmente terminada, pero sigue siéndolo. Obviamente, ya sabes que el proceso de realización de la película tuvo lugar durante la pandemia, por lo que tuvimos un poco de presión añadida a la hora de entregar la película, pero en realidad no podría haber ido mejor en términos de cómo se hizo esta película con uno de los equipos más talentosos, comprometidos y amistosos que podrías soñar. DreamWorks es un lugar muy especial en ese sentido. Ha sido un sueño hecho realidad hacer una película que me encanta y que realmente me importa, contar la historia de estos personajes y ser capaz de ejecutarla en las mejores circunstancias posibles con los mejores socios posibles.

-Rebeca, háblanos del reto de adaptar los libros a una película de animación.

R: Damon (Ross) encontró la propiedad, encontró los libros, hablamos de ello y encontramos una manera de honrar los libros y al mismo tiempo traducirlos en una película que todos los públicos disfrutaran. Se trataba de encontrar el punto óptimo para honrar el material escrito y llevarlo a la gran pantalla y mantener la esencia de los personajes, al tiempo que se encontraba la voz propia de la película.

D.: Lo llamamos una experiencia de libro extra, así que si estás familiarizado con los libros y eres un fan, vas a ver muchos elementos que te son familiares y te sentirás reconfortado con lo que ves en la película. Pero también vas a disfrutar de muchas cosas que no esperabas porque no están en los libros.

Los Tipos Malos

-Damon, se inspiraron en las películas de ladrones, ¿verdad?

D: Sí. Fue el primer libro. Su portada grita “Reservoir Dogs”, ¿no? Todos pensábamos que podría ser una película de entrada al género policíaco de Tarantino. Cuando empezamos este proceso, Pierre leyó el guión e intentó meterse bajo el capó del coche de carreras que es este género.

P: Acabamos haciendo un pequeño tráiler sólo para tener el sabor de adónde podía llevar el guión. Queríamos que fuera una experiencia para el espectador que disfrutaran incluso los adultos. Hay referencias a las películas de Soderbergh y Tarantino que se nos quedaron grabadas, que a todos nos encantan.

-¿Creen que hay mucha esencia de Tarantino en esta película?

P: Hay algo. No se puede convertir a Tarantino en algo para niños tan fácilmente. La secuencia inicial es un homenaje directo a ‘Pulp Fiction’, así que tenemos muchas de esas viñetas que dicen: ‘Gracias, señor, por toda la inspiración que nos ha proporcionado durante tantos años, a todo el público’. Pero, de nuevo, hay un elemento de frescura, un elemento del diálogo algo ingenioso y agudo, hay claramente una parte del estilo cinematográfico, que hace referencia a algunas de esas películas.

-¿Cuáles fueron los retos a los que se enfrentó al trabajar durante la pandemia?

R: Fue un shock cuando te das cuenta de que todos tendrán que volver a casa y conectarse y la preocupación que eso conlleva. Pero realmente sólo nos llevó dos semanas volver a ponernos en pie y conseguir que la gente se conectara. Encontramos muchas experiencias positivas inesperadas de trabajar desde casa y la naturaleza de lo que hacemos es a través del ordenador de todos modos. La revisión a distancia fue el mayor reto, pero el trabajo a distancia amplió la comunicación porque de repente teníamos muchas más personas en las reuniones. La capacidad de ciertas salas de reuniones es limitada cuando se está físicamente juntos, pero virtualmente podíamos tener 50 personas en una reunión y eso permitía una mayor y mejor comunicación. La parte que no era tan buena tiene que ver con todas esas conversaciones cortas que se pierden porque ahora eso requería una llamada telefónica o una reunión.

17 de marzo

Es la fecha en la que se estrenará en Latinoamérica Los Tipos Malos.