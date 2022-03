México.- AMP. La UDEF insiste en que la factura de Monedero a Neurona es “falsa” y “enmascara” el “verdadero motivo” del servicio

Asegura que de los correos electrónicos analizados no ha podido acreditarse la labor de consultoría del politólogo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha concluido que el confundador de Podemos Juan Carlos Monedero emitió una factura «falsa y elaborada ad hoc» con el objetivo de «enmascarar el verdadero motivo» por el que percibió 26.200 euros de la consultora mexicana Neurona Consulting SA.

En el informe de 41 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes han indicado que de los correos analizados del profesor universitario no ha podido ser acreditada su labor de consultoría y que, por tanto, el importe cobrado no corresponde al concepto manifestado.

Este análisis llega después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, a cargo de la investigación del ‘caso Neurona’, estimara pertinente delimitar el análisis de los correos electrónicos de Monedero y estudiar únicamente los mensajes intercambiados con la consultora que da nombre a la causa y que justificarían los 26.200 euros que cobró.

Monedero figura como investigado en este procedimiento por una factura emitida el 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares en concepto de ‘300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia’ por la que el 25 de enero de 2019 recibió un ingreso bancario de 26.200,31 euros de Neurona Consulting.

ANÁLISIS DE LOS CORREOS

En el informe, remitido al juez el pasado 4 de marzo, los investigadores han subrayado que «no ha sido posible constatar ni la realidad de las fechas de los correos electrónicos, ni el contenido de los archivos adjuntos que figuran en ellos».

Según han precisado, los correos fueron aportados en soporte documental impreso «y cuando fue solicitado el acceso para esclarecer los hechos Juan Carlos Monedero se negó a ello». Dichos ‘emails’ tienen como dominio gmail.com y laneurona.me y van en un horquilla temporal que transcurre desde el 29 de diciembre de 2018 -fecha en que fue enviado el primer correo– hasta el 13 de enero de 2019.

En uno de ellos se lee el asunto «FACTURA 2018» y se puede observar que incluye los viajes a América Latina, «siendo estos términos coincidentes con el concepto de factura 2018: ‘300 horas de consultoría presencial, Buenos Aires, Colombia y México’, documento analizado en informes precedentes».

LA FACTURA NO ES «IDÓNEA»

En el marco del análisis, los agentes han considerado que «la ‘FACTURA 2018’ no podría ser considerada como idónea, al menos como medio acreditativo de los servicios que son objeto de facturación». A su juicio, el concepto se refleja de un modo «exiguo e indeterminado» y «presenta múltiples errores que trascienden de meros formalismos».

En este sentido, además, han asegurado que esta «carencia» no podría ser sustentada o complementada con la documentación aportada por Monedero, ya que el correo electrónico presenta una «vaga descripción de los servicios, mencionando de un modo somero el número de horas, sin precisar en base a qué o cuáles son los parámetros que han sido tomados como referencia para realizar el cómputo de horas».

Así las cosas, los agentes han insistido en que se hace necesario «un mínimo soporte documental que especifique la naturaleza de los servicios facturados». Y han subrayado que «el propio remitente es consciente de la imprecisión manifiesta del correo electrónico».

Durante su declaración en sede judicial, Monedero reconoció ante el juez que la factura que emitió no estaba hecha «correctamente» porque no es un experto fiscal, si bien aseguró que no fue una mordida, sino que realmente hizo el trabajo por el que cobró.

NO HAN HALLADO VÍNCULOS CON NEURONA

De acuerdo a lo apuntado por los investigadores, la documentación aportada por el politólogo trata íntegramente sobre las conferencias o ponencias que realizó en México, Argentina y Colombia, «no siendo hallados vínculos con la mercantil Neurona Consulting SA de CV».

En el marco del informe, la UDEF ha indicado al juez que «ni siquiera los billetes de avión» utilizados por Monedero para asistir a dichos eventos fueron abonados por la consultora. Según ha detallado, los pagos fueron realizados por Podemos, la Institución Universitaria de Envigado de Colombia, la Universidad Autónoma de México y a través de la tarjeta bancaria del secretariado ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). «Solo un billete fue abonado mediante una tarjeta titulada por Juan Carlos Monedero», han señalado.

Han insistido en que si la prestación de servicios de consultaría tenía como prestatario al cofundador de Podemos y como cliente a la consultora mexicana, «no ha podido ser hallada una explicación al abono de los billetes de avión por parte de terceras entidades externas».

Así las cosas, los agentes han indicado –tal y como han puesto de manifiesto en informes anteriores– que «no ha podido ser acreditada la labor de consultoría» que el politólogo dice haber prestado. Además, han incidido en que los 26.200 euros que cobró de Neurona «no lo son por el concepto manifestado», es decir, la consultoría.

Por ende, la UDEF ha estimado que «se trataría de una factura falsa y elaborada ‘ad hoc’, con el objeto de enmascarar el verdadero motivo por el que Monedero percibe el dinero de Neurona».

Al margen, los agentes han advertido que «la mayoría de los archivos» que presenta un dispositivo de almacenamiento masivo que también analizaron «no guardan relación con los hechos que son objeto de investigación», por lo que se descartó, «profundizando específicamente en los que tienen relación con los hechos».