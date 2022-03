Rusia.- Fitch advierte a Rusia de que pagar en rublos su deuda equivale a un ‘default’

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La agencia de calificación crediticia Fitch ha advertido de que si Rusia realiza en rublos el pago de los cupones de su deuda emitida en dólares, cuyo vencimiento está previsto para este miércoles, «constituiría un incumplimiento soberano» una vez transcurrido el período de gracia de 30 días.

«De acuerdo con los criterios de calificación soberana de Fitch Ratings, el pago en moneda local de los cupones de eurobonos en dólares estadounidenses de Rusia con vencimiento el 16 de marzo, si ocurriera, constituiría un incumplimiento soberano, al vencimiento del período de gracia de 30 días», ha indicado.

El gigante euroasiático afronta este miércoles el primer vencimiento de cupones de deuda emitida en divisas desde la promulgación el pasado 5 de marzo del decreto presidencial que autoriza un tratamiento diferencial de los pagos de deuda externa a acreedores en países hostiles a Rusia, incluido el pago en rublos de la deuda.

Este miércoles, Moscú deberá hacer frente al pago de 117 millones de dólares (105 millones de euros) correspondientes a intereses de su deuda y, en caso de no realizar el pago, contará con un periodo de gracia de 30 días antes de ser declarado el ‘default’, el primer evento de esta clase para el país desde que en 1998 no pagase su deuda denominada en rublos y la primera vez desde 1918 en que no pagaría su deuda en divisas.

En este sentido, Fitch Ratings ha apuntado que si los pagos del cupón se no se realizan en dólares, según los términos originales, las notas de emisión de Rusia afectadas se reducirían a la categoría ‘D’ al final del período de gracia.

La semana pasada, Fitch Ratings había rebajado la nota de solvencia como emisor a largo plazo de la deuda soberana de Rusia hasta ‘C’ desde ‘B’ como reflejo del riesgo de impago «inminente», después de que el Gobierno ruso aprobase el pasado 5 de marzo un decreto que potencialmente podría obligar a redenominar los pagos de deuda soberana en moneda extranjera a moneda local para acreedores en países específicos.