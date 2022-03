Ucrania.- La empresa nuclear Energoatom denuncia el uso de las centrales de Zaporiyia y Chernóbil como bases militares

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la empresa nuclear ucraniana Energoatom, Petr Kotin, ha alertado del uso de las centrales nucleares de Zaporiyia y Chernóbil como bases militares por parte del Ejército ruso, que se ha hecho con el control de las mismas en el marco de la invasión del territorio, y ha lamentado que dichas acciones suponen un «golpe» para Ucrania y el mundo.

En una entrevista concedida a NV, Kotin ha señalado que existe «mucho material nuclear» en la zona y que cada reactor está cargado de gasolina. «Sabe dios lo que los invasores harán con este material. Si lo dejan todo tal y como está no pasará nada malo», ha aseverado antes de indicar que por el momento «no han interferido con el trabajo del personal».

En este sentido, ha afirmado que la planta de Zaporiyia está «más protegida». «Si la bombardeas tienes que pasar varias barreras antes de que se produzca un accidente nuclear, aunque solo hace falta golpear una vez la zona de almacenamiento para que se liberen materiales radiactivos», ha lamentado.

Sin embargo, ha advertido que el hecho de que se produjeran enfrentamientos en las inmediaciones de ambas centrales es peligroso: «como si un mono estuviera jugando con granadas».

Kotin ha matizado que la situación no ha variado en las últimas 24 horas y ha insistido en que las tropas rusas «parecen no ser conscientes de los riesgos que corren con sus operaciones en las inmediaciones».

En relación con la reanudación del suministro en Chernóbil ha señalado que únicamente se ha producido durante un corto lapso de tres horas, por lo que «la cadena de suministro se ha visto dañada».

«Si no hay electricidad no hay enfriamiento y la temperatura aumentará. Y si esto llega a valores críticos la estructura puede comenzar a derretirse y los productos radiactivos pueden alcanzar el agua que rodea el reactor. Por eso el problema dependerá de cuánto tiempo permanezcamos así», ha explicado.

Así, ha defendido que hay diferentes escenarios, dependiendo de la cantidad de emisiones. «Puede ser una emisión local con contaminación o una emisión que ponga en peligro todo el país y la región e incluso a Rusia», ha puntualizado.

En caso de que se produzca un nuevo accidente en Chernóbil, ha recordado que el bosque que se encuentra en las inmediaciones liberaría también materiales radiactivos en caso de que es produzca un incendio. «Siempre ha habido un aumento de la radiación en verano cuando se producen incendios», ha añadido.

Kotin ha reafirmado, por otra parte, que Ucrania ganará la guerra. «Lo que no sabemos es cuándo», ha dicho. «Es muy triste que hayamos perdido Zaporiyia, pero no entiendo los motivos de hacerse con Chernóbil. Solo hay material radiactivo del que preocuparse. Es peligroso y además hay que invertir mucho dinero para mantener unas buenas condiciones. No veo los beneficios», ha afirmado.

No obstante, ha recordado que hay que estar preparados para el momento en que Ucrania «pueda entrar de nuevo» en la zona. «Lo recuperaremos todo», ha zanjado.