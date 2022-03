Fú Tebas: “¿El Barça? Cuando una entidad financiera te da esa cantidad es que la situación está bien”

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, indicó que la situación económica del FC Barcelona está mejor de lo que se dice porque «ha reducido gasto en plantilla» y porque ha conseguido créditos con entidades financieras por cantidades importantes que hablan de la buena salud del bolsillo culé.

«El Barça es un club muy grande con una capacidad de ingresos muy grandes y puede vender o asociarse con fondos o compañías de primer nivel. Lo importante es que el Barça ha reducido el gasto de plantilla que tiene previsto para la próxima temporada y va en esa línea, va bastante bien enfocado. No hay que preocuparse por la situación del Barcelona», dijo Tebas este jueves en la presentación del ‘Clásico’.

«Ellos están ocupándose y están en el camino de darle solución a la situación. Cuando una entidad financiera como Goldman Sachs le ha dado ese importe es porque la situación está bien. No es fácil que te den esa cantidad», añadió Tebas sobre los casi 600 millones de euros obtenidos por el FC Barcelona a modo de préstamo, a los cuales podría sumarse la refinanciación del ‘Espai Barça’.

Además, el presidente de LaLiga dijo que desconoce si los culés accederán al acuerdo con CVC. «No sé si van a entrar o no, las palabras del Barça hay que preguntárselas a ellos. Ellos sabrán. Sé que estaban hablando con CVC, pero nada más. En cualquier caso, lo que hablan que puede ganar Haaland creo que no sería suficiente. No puedo opinar más, ellos tomarán las decisiones deportivas en función de su economía», afirmó.

Insistido por Haaland, Tebas aseguró que «por la situación del Barcelona lo veo complicado pero pueden pasar cosas que dentro de la situación económica se cumpla el ‘fair play’ financiero». «Lo que sí es seguro es que Mbappé no va a seguir en el PSG, no es normal que no haya anunciado dónde estará la próxima temporada sin haber resuelto su contrato. No será en el PSG, eso es lo que creo», apuntó.

En otras cuestiones, el máximo responsable de LaLiga fue preguntado por los cánticos racistas que se han escuchado recientemente en las gradas de los estadios españoles. «La RFEF no sé si lo ha hecho, pero nosotros sí hemos denunciado. Nos preocupamos de lo que hacemos nosotros. El caso de Iñaki Williams ya lo llevamos a la Fiscalía de delitos de odio y aquellos aficionados que lo hagan deberán ser sancionado, expulsados y condenados penalmente», dijo con contundencia.

«Si la RFEF no ha hecho nada habrá que preguntarle a ellos. Sus razones tendrán. También somos Federación nosotros, somos Liga pero estamos dentro de la RFEF», recordó Tebas, que sacó pecho tras el pase de tres equipos españoles a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

«Es muy bueno para el fútbol español, se lo recuerdo a todos los agoreros que hemos vivido durante el año. En la primera jornada de fase de grupos, que no se dieron buenos resultados, recuerdo una rueda de prensa que todas las preguntas eran sobre el nivel de la Liga española. Y hoy nadie me pregunta lo bien que estamos. El fútbol español marca el nivel que tenemos y se marca por una trayectoria. No hay que ser cenizo», indicó.

Por último, sobre el ‘Clásico’ de este domingo, Tebas cree que Vinicius será el jugador más decisivo. «Voy a decir el mismo por el que ya aposté en la primera vuelta, ya sin Messi. Creo que será Vinicius porque es un jugador diferente, me gusta y creo que va a marcar una buena diferencia en este ‘Clásico'», sentenció.