Malí.- Malí suspende las emisiones de France24 y Radio France Internationale por “acusaciones falsas” contra el Ejército

Bamako compara a ambos medios con la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas, considerada como la voz del genocidio de Ruanda.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de transición de Malí han anunciado este jueves la suspensión de las emisiones de France24 y Radio France Internationale en el país tras la publicación de informaciones sobre la presunta implicación de militares en abusos de los Derechos Humanos en el país africano.

El portavoz del Gobierno, Abdoulaye Maiga, ha mostrado la «profunda preocupación» de Bamako ante las «acusaciones falsas» sobre abusos por parte del Ejército contra civiles y ha apuntado a una «sincronización» de las denuncias para afectar a la imagen de las autoridades.

Así, ha argüido que el hecho de que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunciara sobre ello el 8 de marzo y que Human Rights Watch (HRW) y Radio France Internationale publicaran informes y reportajes entre el 14 y el 15 de marzo es parte de «una estrategia premeditada».

«Estas acusaciones, en particular las publicadas por Radio France Internationale, no tienen otro objetivo que sembrar el odio y dar un tinte étnico a la inseguridad en Malí, lo que desvela una intención criminal de los periodistas, algunos de los cuales no han viajado a Malí desde hace más de un año», ha recalcado.

Por ello, ha hecho hincapié en que «el Gobierno de Malí rechaza de forma categórica estas acusaciones falsas» e «inicia un procedimiento, en línea con las leyes y reglamentaciones en vigor, para suspender hasta nueva orden la difusión de Radio France Internationale en onda corta y de France 24, así como de todas sus plataformas digitales en territorio nacional».

En esta línea, ha reclamado a los medios malienses que no publiquen artículos de estos medios y ha acusado a estos dos medios de comunicación franceses de «tener un parecido durante el pasado reciente con las prácticas y el papel tristemente célebre de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas», considerada como la voz del genocidio de Ruanda.

Por último, Maiga ha mostrado el «apoyo total» al Ejército y ha indicado que los militares «respetan los Derechos Humanos y actúan con profesionalidad en la lucha contra el terrorismo», antes de agregar que todas las denuncias sobre presuntos abusos de los Derechos Humanos son debidamente investigadas.

Malí se encuentra liderado por una junta militar desde el golpe de Estado de agosto de 2020, que derrocó al entonces presidente, Ibrahim Boubacar Keita. El líder golpista, Assimi Goita, dio una segunda asonada en mayo de 2021 contra las autoridades de transición y se erigió en presidente, tras lo que fueron aplazadas las elecciones previstas en febrero de 2022.

En respuesta, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) anunció duras sanciones, mientras que el repunte de las tensiones con Francia y otros países occidentales por el supuesto despliegue de mercenarios rusos llevó a París y sus aliados a anunciar la retirada de tropas que participan en la lucha contra el yihadismo en el país.