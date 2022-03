Perú: Tribunal ordena excarcelar a expresidente Fujimori

LIMA (AP) — El Tribunal Constitucional peruano aprobó el jueves un recurso legal que permite excarcelar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por asesinato y corrupción.

La votación a favor de un hábeas corpus restituye un indulto humanitario otorgado en la navidad de 2017 concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, indicó a The Associated Press un funcionario del Tribunal que pidió el anonimato por no tener autorización a dar declaraciones.

La decisión permitirá excarcelar a Fujimori —de 83 años y quien gobernó entre 1990 y 2000— y acortar una sentencia que iba a culminar el 10 de febrero de 2032.