“Qué tan atrevida eres”, un caso más de acoso sexual que cimbra en Ecatepec

El caso de acoso sexual de Maribel -nombre alterno para mantener su identidad en el anonimato- es uno de los tantos que ocurren diariamente en México, país en donde la incidencia de este delito va al alza.

En entrevista con Publimetro, la joven de 18 años declaró que ha decidido hacer público su caso para ser la voz de aquellas que no se atreven a denunciar y mostrar la realidad que las mujeres viven en este país, enfrentándose día a día al miedo de ser agredidas y la falta de justicia.

Maribel sufrió de acoso sexual en su trabajo, por parte de Miguel ‘A’, distribuidor A2 en el Corporativo DESCH, ubicado en Ecatepec de Morelos, Estado de México, quién después de aproximadamente dos semanas de trabajar ahí comenzó con insinuaciones de carácter sexual.

“¿Tienes novio?, ¿tus papás te dejan tener novio?, ¿han hablado de sexo contigo?”, fueron algunas preguntas que el hombre de aproximadamente 35 años le hizo a la joven en un día típico de trabajo, cuando regresaban de comer con otros compañeros del Corporativo.

Las preguntas de Miguel generaron alerta en Maribel y decidió que en la próxima quincena renunciaría; no obstante un día se presentó una ocasión para ir a promocionar los productos que vendían y accedió a acompañar a su jefe directo para lograr sumar otra comisión.

“¿Qué tan atrevida eres?”

El promocionar los productos era parte de su trabajo de Maribel. Ese día, tras lograr una comisión en el evento, regresó en el carro de su jefe quien se ofreció a dejarla en una estación de Metro cercana a su casa.

Miguel inició la plática acerca de lo sucedido en el evento y todo relacionado al trabajo; no obstante, poco a poco la plática se fue turnando a temas personales hasta que llegó a otras insinuaciones sexuales.

“Qué tan atrevida eres?, ¿cómo eres de atrevida con un hombre?, ¿cómo eres atrevida con alguien ya estando a solas? No sabía ni qué responder, le dije que nunca había tenido relaciones sexuales, fue mi error, empezó a decirme que no me creía, que yo no me veía como si nunca hubiera tenido relaciones” — - contó.

“Seguía haciendo preguntas y el tema empezó a tornarse más sexual. Me preguntó si no le interesaba alguien mayor. Poco a poco me fui haciendo hacia la ventana por si algo intentaba hacerme porque veía que sus manos se iban acercando” — - añadió.

A calles de llegar al destino de Maribel, el hombre detuvo el carro y le pidió no molestarse y quedarse tranquila pues las preguntas solamente eran para ‘tener tema de conversación’.

Maribel señala que afortunadamente no pasó a mayores, pero todavía recibió mensajes del hombre preguntando que qué diría si la invitara a estar con él. Ella se negó y decidió renunciar.

“Aunque mi caso no sea a gran escala ,como una violación, no tiene que llegar a eso para denunciar” — - acotó.

Justicia, lenta

Aunque Maribel ya interpuso una denuncia, señala que hay varias trabas en la investigación como la falta de pruebas pues además de la agresión no estaba dada de alta en nómina, por lo que no cuenta con un contrato que compruebe ser trabajadora de ese lugar. Lo único que tiene son capturas que dan cuenta del último mensaje recibido por su ex jefe.

Acoso sexual. Foto: Cortesía

CIFRAS

En México, el acoso sexual va en aumento. Pasó de cuatro mil 22 casos en 2019 a siete mil 60 en 2021. En el Estado de México se refleja la misma situación incrementando de 622 a mil 431.

