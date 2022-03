La absorción de CO2 permanece sorprendentemente estable

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Una nueva investigación publicada en Nature muestra que, hasta ahora, la absorción de CO2 por la naturaleza está menos influenciada por el cambio climático de lo que se pensaba en el pasado.

Investigadores liderados por la Universidad de Wageningen han construido una nueva serie temporal para las emisiones globales de carbono de la deforestación. La serie es el eslabón perdido en términos de una mejor comprensión del ciclo global del carbono, e implica que la absorción natural de CO2 por parte de la tierra y los océanos es más eficiente de lo que se suponía anteriormente.

El estudio muestra que las emisiones de carbono de la deforestación entre las décadas de 1960 y 1980 fueron más bajas de lo que habían supuesto estudios anteriores.

Para estimar las emisiones de carbono en las principales áreas de deforestación en Sudamérica e Indonesia, los científicos utilizaron registros de datos de visibilidad de manera sorprendente. Si hay una gran cantidad de incendios forestales, la visibilidad disminuye debido a los niveles de humo y, por lo tanto, estos datos de visibilidad son una medida de la cantidad de incendios forestales relacionados con la deforestación en estas áreas.

«Los registros de visibilidad en, por ejemplo, los aeropuertos se remontan mucho más atrás en el tiempo que los datos satelitales. Al vincularlos con la deforestación y los incendios forestales sobre la base de mediciones satelitales de períodos más recientes, pudimos establecer una nueva serie temporal de las emisiones de carbono de la deforestación y, de esa manera, aclarar el papel de la deforestación en el sistema climático global», explica en un comunicado la coautora principal Margreet van Marle, investigadora del clima en el instituto de investigación Deltares, también participante en el estudio.

Los observadores meteorológicos registran los datos de visibilidad junto con observaciones más convencionales, como la temperatura y la precipitación. «Estos registros son compartidos en tiempo real por los servicios meteorológicos de todo el mundo y, afortunadamente, se han archivado. Pudimos usarlos como un proxy para el fuego antes del registro satelital moderno», dijo Robert Field de la Universidad de Columbia, quien participó en el estudio.

Desde la década de 1970, sabemos que aproximadamente la mitad de nuestras emisiones de carbono provenientes de la quema de combustibles fósiles y la deforestación permanecen en la atmósfera. La otra mitad es reabsorbida por los océanos y la tierra. Se ha llevado a cabo una amplia investigación sobre si esta relación cambia a largo plazo, posiblemente porque el cambio climático afecta la capacidad de la vegetación y los océanos para absorber CO2. Esto podría conducir a una aceleración del cambio climático porque queda más CO2 en la atmósfera. Estudios anteriores proporcionaron evidencia de esto, pero también afirmaron que era difícil sacar conclusiones firmes, particularmente porque las emisiones de la deforestación eran inciertas y se basaban en series de datos inconsistentes.

La nueva serie temporal muestra que, en comparación con estudios anteriores, las emisiones por deforestación fueron menores entre los años 60 y 80. Por lo tanto, los científicos creen que una fracción mayor de las emisiones totales permaneció en la atmósfera. A lo largo de toda la serie temporal de sesenta años, esto da como resultado una tendencia negativa: una señal de que la absorción de CO2 por parte de la naturaleza ha seguido el ritmo de las crecientes emisiones de los combustibles fósiles e incluso puede haberse vuelto más eficiente con el tiempo.

Según el autor principal conjunto e investigador climático de VU, Dave van Wees, esta tendencia negativa ahora es sólida, pero la causa sigue siendo incierta. «Bien puede ser que algunos de los bucles de retroalimentación climática que nos preocupan, como el deshielo del permafrost o más incendios forestales, ya estén dejando su huella, pero están siendo compensados por otros mecanismos. Se necesita más investigación para identificar los roles y tendencias de los mecanismos individuales».

Según Guido van der Werf, profesor de la Universidad VU de Ámsterdam especializado en el ciclo global del carbono que organizó el estudio, por el momento es difícil sacar conclusiones firmes de este documento sobre el cambio climático futuro. «Lo que podemos probar principalmente es que los peores escenarios de pesadilla de un sumidero de carbono deteriorado aún no se han materializado y que las noticias no son tan malas. Pero no podemos decir que ahora tenemos más tiempo para alcanzar los objetivos climáticos. Eso es principalmente porque las buenas noticias se basan principalmente en nuevos conocimientos relacionados con el período de las décadas de 1960, 1970 y 1980. Mirando las últimas décadas, podría ser que la mejora en la eficiencia se haya estancado».

Según Jan Verbesselt, profesor asociado de teledetección en Wageningen University & Research, que participó en el análisis de series temporales de este estudio, «por lo tanto, la investigación de seguimiento se centra en las señales de alerta temprana y la resiliencia de ecosistemas como los bosques tropicales para el clima más extremo actual, lo que resulta en sequías intensas y grandes incendios forestales».