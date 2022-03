La Fiscalía búlgara no ve evidencias de delito y libera al ex primer ministro Borisov

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Bulgaria ha puesto en libertad al ex primer ministro del país, Boyko Borisov, apenas 24 horas después de haberle detenido por presunta extorsión, pues considera que las pruebas de las que se tiene conocimiento no son suficientes para evidenciar el delito.

Según ha explicado este viernes la portavoz de la Fiscalía de la ciudad de Sofía, Desislava Petrova, los fiscales supervisores del caso han concluido que presentar cargos en ese momento sería una violación de la ley.

Además, ha explicado que el Ministerio del Interior no ha pedido a la Fiscalía que presente cargos contra Borisov, sin embargo, tal y como recoge la agencia búlgara BAT, la cartera del Interior se expresó precisamente en estos términos en un comunicado.

A su salida del edificio de la Dirección General de la Policía Nacional, Borisov ha definido lo ocurrido como «brutal» y «desagradable», a la par que ha criticado que, con esta situación, pareciera que las autoridades búlgaras hubieran llevado al país «de vuelta al comunismo».

El ex primer ministro ha dado su versión de lo ocurrido el jueves, cuando, según él, civiles, agentes de paisano y policías uniformados irrumpieron en su domicilio cuando estaba cenando. Ya en el interior de la vivienda «sacudieron todo» pero sin encontrar nada de lo que andaban buscando, sin embargo, se llevaron detenido al exjefe de Gobierno.

«Me preocupa que la próxima vez me maten», ha añadido Borisov, quien, sin embargo, no ha dado más detalles ni, ante las preguntas de la prensa, ha detallado a quién se refería con esa afirmación.

A la luz de los acontecimientos, el abogado del ex primer ministro y el resto de los detenidos en esta operación, Menko Menkov, ha anunciado que el próximo lunes se presentará una denuncia acusando de delito al actual primer ministro búlgaro, Kiril Petkov.

«No se me ha proporcionado ningún material sobre el caso, nadie me mantiene informado (…) No se han realizado interrogatorios. No sé nada con ellos», criticó Menkov antes de que Borisov fuera liberado.

La Fiscalía de Bulgaria detuvo este jueves a Borisov y otros funcionarios de su Gobierno por presunta malversación de fondos de la Unión Europea, si bien ya este viernes el organismo ha precisado que la detención fue por presunta extorsión.

A lo largo de esta semana, la fiscal general de la Unión Europea, Laura Kovesi, ha estado presente en varias actuaciones judiciales e investigaciones en Sofía tras lo cual señaló que al menos había unos 120 casos que evidenciaban un uso indebido de los fondos procedentes de Bruselas.

En la jornada del jueves se han llevado a cabo varios registros y no solo el arresto de Borisov, sino también los del exministro de Economía Vladislav Goranov y la que fuera asesora de medios Sevdelina Arnaudova, no así el de la antigua jefa del comité presupuestario del Parlamento, Menda Stoyanova, como también se informó en primera instancia.

El primer ministro Petkov ha confirmado este viernes que ha sido interrogado en relación con este caso, filtrado, según el ministro de Economía, Asen Vasilev, por un empresario de casas de apuesta búlgaro que vive exiliado en Dubái por la veintena de cargos que tiene pendientes con la Justicia de su país.