Sánchez llama a Scholz a tomar decisiones conjuntas sobre energía porque la ciudadanía espera respuestas

Las posturas de España y Alemania parten de posiciones alejadas, de cara al Consejo Europeo de la próxima semana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado al canciller alemán, Olaf Scholz, a tomar decisiones conjuntas en materia energética para contrarrestar la subida de precios provocada por la guerra en Ucrania y ha señalado que las familias, las empresas y las industrias europeas están esperando respuestas del conjunto de la Unión Europea.

En una comparecencia de ambos líderes en Berlín, previa al encuentro que están manteniendo en estos momentos, Sánchez ha advertido de que «es el momento de tomar decisiones» y se ha mostrado convencido de que mantendrán un intercambio de puntos de vista «productivo».

Las posiciones de España y Alemania sobre las medidas que debe adoptar la Unión Europea están, a priori, alejadas. España está promoviendo, junto a otros países del sur de Europa, desvincular el precio del gas del de la electricidad, una propuesta que Alemania no ve con buenos ojos.

BASTANTE TRABAJO POR DELANTE

En su intervención, Scholz no ha mencionado las propuestas españolas ni su posición al respecto aunque ha afirmado que ambos mandatarios tenían «bastante trabajo por delante» en su encuentro privado posterior.

El canciller alemán ha mencionado que tratarían el tema de los elevados precios de la energía, un problema que afecta tanto a Alemania como a España, según ha afirmado. «Queremos deliberar como solucionar mejor este problema intercambiando acerca de nuestras estrategias nacionales y hacer todo lo posible para que la UE sea, lo más rápido posible, independiente en todo lo que tiene que ver con la energía», ha trasladado.

En cuanto a medidas concretas, Scholz únicamente ha hecho mención al paquete ‘Fit for 55’ que tiene como objetivo alcanzar la neutralidad climática en el año 2050, y lo ha calificado como un proyecto estratégico en este contexto.

PARA SÁNCHEZ ESTA CRISIS DEBE FORTALECER EL MERCADO EUROPEO

Por su parte, Sánchez ha reiterado que la posición de España pasa por que el Consejo Europeo que se reúne la próxima semana adopte una respuesta conjunta y urgente y no que cada uno de los 27 socios decida en función de su realidad particular. «Esta crisis debe fortalecer el mercado europeo, no fragmentarlo, y debemos hacerlo ya, de manera urgente», ha trasladado.

Así, ha afirmado que va a explicar a Scholz la propuesta que viene impulsando España junto con otros países como Italia, Portugal y Grecia. Esta reunión forma parte de una gira que ha iniciado Sánchez esta semana para convencer a los líderes europeos de que apoyen la posición que defiende España en el Consejo Europeo. Sánchez ya pasó por Eslovaquia, Rumanía, e Italia esta misma mañana y todavía debe reunirse con el primer ministro de Irlanda el próximo martes.

Es probable que Sánchez sume dos citas más a esta gira, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron y con el primer ministros belga, Alexander De Croo, aunque estas fechas aún no están confirmadas.