Fú Iraola: “El equipo está vivo, pero hay un problema con el gol”

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, lamentó la derrota sufrida ante el Atlético de Madrid, en la jornada 29 de la Liga Santander, y aseguró que están «vivos» pese a no haber ganado en todo el 2022, además de reconocer «un problema con el gol».

«El fútbol es un juego de aciertos y de errores y no hemos acertado en el área contraria. En general, el tránsito del partido ha tenido momentos para ellos y para nosotros. Ha estado bastante equilibrado incluso hemos tenido ocasiones más claras que ellos pero al final es hacer gol. El fútbol premia el acierto. Ellos han conseguido ese gol y nosotros no, por eso nos vamos de vacío», analizó Iraola tras el 0-1.

«No hay que mirar las rachas, ni nada, es que estamos teniendo un problema porque no estamos haciendo goles. El volumen ofensivo es bueno y más ante un equipo como el Atlético de Madrid. Y defensivamente los últimos equipos que han pasado por aquí, Sevilla, Real Madrid… nos han hecho un solo gol. Puedes aceptar que este tipo de equipos te hagan un gol porque a nada que hagas tú uno, sumas, pero nos está costando», admitió en rueda de prensa.

Además, Iraola no se escondió al respecto. «Los números están ahí y tenemos que buscar la mejor solución y combinación de jugadores para ser más efectivos. Es lo primero y más necesario para sumar puntos. Tenemos jugadores ofensivamente que han demostrado que pueden hacer goles y evidentemente tendremos que hacer ajustes y asumir más riesgos porque el equipo está defendiendo bien, estamos controlando a equipos potentes y habrá que cargar más el área para ganar», añadió.

Preguntado cómo ve a sus jugadores, el preparador rayista no tuvo dudas. «Al equipo lo veo bien, hemos jugado contra el Atlético, que es un equipazo, y hemos disputado el partido. No veo al equipo superado, es difícil cuando no ganas y es difícil justificarte. Al equipo lo veo vivo pero sí reconozco un problema ofensivo, hay un problema con el gol», indicó.

«El equipo tiene ganas, los jugadores tienen mucha confianza, hoy estábamos pensando que podíamos hacer un buen partido contra el Atlético de Madrid pero el resultado no ha llegado (…) Tenemos que hacer los puntos que tenemos que hacer para salvarnos y nadie nos los va a regalar, pero confío en los jugadores, en cómo salen al campo y tengo sensaciones de que podemos meter mano a los rivales», comentó.

«Sabemos que cuando no llegan los resultados es más complejo pero habrá que apretar más los dientes y entrenar mejor si cabe y confiar en lo que estamos haciendo. Estamos en una situación en la que un buen resultado nos haría ver las cosas de otra manera», finalizó Iraola.