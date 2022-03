Estatuas y monumentos de Benito Juárez traspasan fronteras mexicanas

Este lunes se conmemora el 216 aniversario del natalicio de Benito Juárez, quien fue presidente de México entre 1857 a 1872 en cinco periodos, es uno de los personajes más mencionados actualmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo considera una de la figuras políticas más importantes para él y la historia del país.

En el país hay cientos de estatuas, calles, monumentos, plazas, parques, escuelas y su nombre fue puesto en letras de oro en el Congreso de la Unión, pero su presencia también ha llegado a otras naciones en donde hay monumentos y estatuas dedicadas a su figura.

Una de ellas es la que se localiza en Estados Unidos en el Bryant Park de Nueva York y que este 2022 cumple 18 años de su inauguración y cuya altura sobrepasa los dos metros.

La pieza se inauguró el 9 de octubre de 2004, con las gestiones realizadas por el gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado de México en Nueva York, así como asociaciones civiles y empresariales de Nueva York, el monumento fue una creación del escultor oaxaqueño Moisés Cabrera Orozco.

La figura de Juárez sostiene con su brazo izquierdo una gran placa donde con letras en relieve puede leerse en español “El respeto al derecho ajeno es la paz”, y en inglés: “Respect for the rights of others is peace”.

También en ese país hay un monumento en Washington, capital de aquella nación, incluso cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a una reunión de trabajo con el entonces presidente Donald Trump colocó una ofrenda floral en el sitio.

La historia de la escultura inició en 1966, cuando Lyndon Johnson visitó la Ciudad de México para regalar una estatua de Lincoln, que era una réplica del monumento que el arquitecto Augustus Saint-Gaudens esculpió para Chicago.

Como legislador, Lincoln se opuso a la invasión de México por las tropas de Estados Unidos, ya como presidente condenó la intervención francesa.

Como respuesta al gesto del presidente Johnson, México donó una estatua de Benito Juárez, la que se inauguró en enero de 1969 por el entonces canciller mexicano, Antonio Carrillo Flores y su homólogo estadounidense, Dean Rusk.

Mientras que dos esculturas de Julián Martínez se encuentran en Chicago y un busto en Houston, también hay en San Diego y en Nueva Orleans.

Presencia del Benemérito de las Américas en otros países

El monumento a Benito Juárez que se localiza en Cali, Colombia, fue inaugurado el 18 de julio de 1972 como un homenaje al ex presidente mexicano.

Más de una década después, en febrero de 1989 se develó la estatua de Benito Juárez en Chalmers St Path Sydney, Australia, la obra de Heriberto Juárez fue obsequiada por la República Mexicana a través de su embajada.

Frente al Palacio Presidencial de República Dominicana está una estatua del indígena zapoteca que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Mientras que en La Habana, Cuba, en el barrio de El Vedado también hay un monumento en su memoria.

En la Plaza México, de Santander, España, hay un monumento que se llama Benito Pablo Juárez, pero la escultura principal no tienen ninguna imagen del presiente mexicano, sino tres figuras humanas que simbolizan al blanco, indio y mestizo que lanza al aire un águila, la obra se inauguró en 1985.

También en Guatemala hay un monumento, el que se inauguró en el 164 aniversario de su nacimiento el 21 de marzo de 1970, se encuentra en la Avenida de las Américas en el sur de la ciudad de Guatemala, en la Plaza México.

Fue un esfuerzo conjunto de la municipalidad de Guatemala y la Embajada de México en Guatemala y representó una iniciativa del embajador mexicano en Guatemala, Leonardo Reynoso.