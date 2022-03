Guatemala: jueza amenazada renuncia al cargo y se exilia

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La jueza guatemalteca Erika Aifán, premiada internacionalmente por su lucha contra la corrupción, renunció al cargo y permanecerá fuera del país mientras se resuelve su situación judicial.

“No me dejaron opción”, dijo Aifán The Associated Press vía telefónica tras presentar su dimisión.

Aifán enfrenta por lo menos 20 denuncias y cuatro solicitudes de retiro de inmunidad de parte de la fiscalía. Aunque la magistrada dijo que no responsabiliza a alguien en particular, sostuvo que la actuación de la fiscal general Consuelo Porras ha tenido un papel en su renuncia y exilio temporal.

“Ella ha instrumentalizado al Ministerio Público y ejerciendo persecución de quienes hemos trabajado contra la impunidad y corrupción”, dijo Aifán.