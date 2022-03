Liberty Seguros y el Comité Paralímpico Español renuevan su acuerdo de patronicio hasta París 2024

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Liberty Seguros y el Comité Paralímpico Español (CPE) han firmado este lunes la renovación de su contrato de patrocinio, por el que la compañía aseguradora continuará apoyando al equipo paralímpico español hasta los Juegos Paralímpicos de París 2024, así como al Equipo Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas de Atletismo.

El CEO de Liberty Seguros, Juan Miguel Estallo, y el presidente del CPE, Miguel Carballeda, firmaron este lunes el documento por el que la aseguradora se afianza como un miembro destacado de la familia paralímpica, de la que forma parte a través del Plan ADOP desde 2007.

Con el acuerdo, los deportistas de alto nivel paralímpico podrán seguir disponiendo de los medios necesarios para dedicarse al entrenamiento y la preparación como la actividad principal de sus vidas y afrontar con garantía de éxito su participación en las distintas competiciones nacionales e internacionales.

La compañía aseguradora lleva desde 2012 apostando por el futuro del atletismo a través del Equipo Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas. Este programa busca que chicos y chicas de entre 12 y 20 años, con discapacidad física, visual, intelectual o parálisis cerebral, evolucionen mediante planes técnicos de formación y especialización, asistencia a competiciones nacionales e internacionales, y apoyo a los entrenadores y clubes, con el objetivo último de que puedan llegar a formar parte del equipo paralímpico español.

La financiación de este Equipo Liberty Seguros de Promesas se hace posible gracias a la Carrera Liberty, que se celebra en Madrid desde 2008 y que, tras dos últimas ediciones virtuales obligadas por la pandemia, regresa a las calles de la capital en mayo. La aseguradora abrirá próximamente el proceso de inscripción.

El CEO de Liberty Seguros en Europa, Juan Miguel Estallo, se mostró muy satisfecho con la ratificación del acuerdo. «Durante los últimos 15 años, el Comité Paralímpico Español ha sido un colaborador clave en nuestro objetivo de apoyar a las personas con discapacidad a desarrollar su potencial y para avanzar en la normalización de la diversidad funcional, eliminando barreras físicas y mentales. Estamos muy orgullosos y agradecidos de seguir contribuyendo a construir una sociedad cada vez más inclusiva, más justa y más sostenible», indicó.

Por su parte, Miguel Carballeda destacó que para el CPE es «un verdadero lujo» seguir contando con el apoyo de Liberty Seguros. «Estamos orgullosos de contar con compañeros de viaje que no solo apoyan materialmente a nuestros deportistas para que puedan triunfar en los Juegos Paralímpicos, sino que además se preocupan por el futuro, a través del equipo de promesas, y de ayudarnos a trasladar a la sociedad los mensajes y valores que estos deportistas representan», apuntó.

También estuvo presente en la firma Alba García Falagán, representante del Equipo Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas de Atletismo, junto a su guía Jonathan Orozco. «Liberty Seguros ha sido muy importante en mi vida deportiva, ofreciéndose material y todo lo que he podido necesitar. Gracias a ellos, he llegado a lo más grande para un deportista, que son unos Juegos Paralímpicos, y he vivido experiencias maravillosas», señaló la atleta ciega, que, partiendo del equipo de promesas llegó a debutar y ser finalista en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020.