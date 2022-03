Una jueza guatemalteca se exilia por las amenazas “políticas y criminales”

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La jueza guatemalteca Erika Aifán ha anunciado este lunes su renuncia y su marcha a Estados Unidos tras denunciar amenazas «políticas y criminales».

«Sí, he decidido exiliarme. No veo otra opción para garantizar mi integridad física. La protección que debieran haberme dado el Estado de Guatemala y las autoridades del organismo judicial me toca buscarla en otro país», ha afirmado Aifán en declaraciones al portal de noticias guatemalteco ElFaro.

Además, la jueza ha publicado un vídeo en redes sociales confirmando su renuncia como titular del Tribunal de Mayor Riesgo D.

«Tras una vida de servicio a la justicia guatemalteca hoy debo anunciar que seguiré trabajando por mis ideales desde otros espacios. No perdamos la esperanza y comprometámonos, el futuro de nuestra gente puede ser mejor», ha publicado Aifán en Twitter.

Considerada uno de los últimos bastiones de la independencia judicial en Guatemala, Aifán llevaba un caso que salpicaba al propio presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, quien presuntamente recibió sobornos de empresas constructoras.