Warriors esperan regreso de Curry para playoffs

SAN FRANCISCO (AP) — La estrella de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, confía en recuperarse de un esquince de pie izquierdo para el inicio de los playoffs de la NBA.

Curry, dos veces Jugador Más Valioso de la liga, utilizó una bota protectora blanca en el pie el domingo al conversar con los reporteros por primera vez desde que abandonó el partido de Golden State el miércoles por la noche tras un choque con Marcus Smart, de Boston.

Con 12 partidos por jugar en la temporada regular, a Curry se le preguntó si sentía que podría estar en la cancha para el primer partido de playoffs de los Warriors.

“Sí, tenemos suficiente tiempo para ello… y soy optimista”, dijo previo al duelo de Golden State ante San Antonio.

Curry y Smart disputaron un balón cuando el segundo se lanzó por él y chocó con la pierna de Curry. La jugada provocó gritos del entrenador de los Warriors, Steve Kerr, a Smart desde la banca mientras Curry se enfilaba rumbo a los vestidores.

“Él no trato de lesionarme”, dijo Curry. “Juega de cierto modo. No pienso que muchos jugadores hayan intentado lo que él hizo, pero no pienso que haya sido sucio o malicioso”.

Curry caminaba de forma extraña con la bota el domingo. Indicó que estaba haciendo lo posible en el gimnasio para mantenerse en forma. Para la próxima semana espera estar de regreso en la cancha con el fin de tener actividad, pero agregó que debe ser precavido.

“Por lo que me han dicho, justo en términos de ligamentos alrededor de la lesión y el hueso que está debajo, no es conveniente apresurar la fase inicial de recuperación, porque es cuando se obtiene el mayor progreso”, dijo Curry. “Luego, cuando uno se pone el calzado y está de regreso en la cancha y hace repeticiones, no está lidiando con dolencias ni nada extraño”.

Los Warriors marchan terceros en la Conferencia Oeste.