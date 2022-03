CDMX llega a acuerdo con transportistas y no bloquearán accesos a la capital

El secretario de gobierno, Martí Batres, informó que se acordó con transportistas, los cuales hoy se manifiestan, para no bloquear las vías de entrada a la Ciudad de México, y que se encuentran en cooperación con el gobierno federal para atender el tema.

“Se ha estado platicando con ellos, esta organización, y se acordó de que no se van a bloquear las vías para entrar a la Ciudad, de hecho no se bloquearon, porque la expectativa negativa era de que pudieran bloquear las vías para entrar a la Ciudad y no sucedió, se platicó con ellos, harán acto de presencia como cualquier otra movilización pero sin bloqueo”, aseguró.

Es un tema federal, en realidad no es un tema con la ciudad: Batres

En entrevista, Martí Batres dijo que es probable que lleguen o hagan algún tipo de presencia en el Zócalo capitalino, pero que al ser un tema federal se encuentran en coordinación con la Secretaría de Gobernación ya que no es un tema local.

“Aquí coadyuvamos porque es un tema federal, en realidad no es un tema con la ciudad, y no es algo que tiene que ver con el país, pero coadyuvamos con la Secretaría de Gobernación para eso”, aseguró.