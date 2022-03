Tijanovskaya pide a los bielorrusos que no sigan las ordenes de invadir Ucrania

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, ha pedido este martes a los militares de su país que no acaten las órdenes de intervenir en la guerra de Rusia y Ucrania, después de las especulaciones que han ido surgiendo en este sentido en los últimos días.

«Todos los que ordenen la invasión bielorrusa de Ucrania, independientemente de su posición y rango militar, comparecerán ante los tribunales. Todos los que acaten de manera deliberada esta orden criminal serán responsables ante la ley», ha remarcado Tijanovskaya en un vídeo en su canal de YouTube.

Tijanovskaya ha señalado que si bien el presidente, Alexander Lukashenko, ya habría cometido «un acto de traición» cuando permitió que el país sirviera como trampolín y base de operaciones de la invasión rusa, la intervención directa de las tropas bielorrusas en Ucrania sería «una desgracia» para ambos pueblos.

La líder de la oposición al presidente Lukashenko considera que interviniendo de manera directa en el conflicto aislaría aún más al pueblo bielorruso del resto del mundo hasta límites que no se recordaban desde el «telón de acero».

«La orden de traer tropas a Ucrania no es solo una orden para enviar a los militares de nuestro país a una muerte segura, sino también una orden para todos nosotros, los bielorrusos, de renunciar a la independencia y a nuestro futuro», ha enfatizado Tijanovskaya.

Por ello, Tijanovskaya ha animado a sus compatriotas –militares y funcionarios– a no ejecutar ordenes que puedan acarrear consecuencia penales, ya que la legislación bielorrusa, ha dicho, garantiza el derecho a no llevar a cabo acciones «explícitamente criminales» y ampara en este caso a «aquellos que abandonen el campo de batalla o se rinden frente a Ucrania».

De acuerdo con las autoridades ucranianas, «es imposible descartar la posibilidad» de que Bielorrusia se sume a la invasión lanzada por Moscú el 24 de febrero y han asegurado que el presidente ruso, Vladimir Putin, está trabajando para que su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, se sume a la ofensiva.

Kiev ha afirmado que «los bielorrusos no quieren combatir», pero en caso de que tal especulación se haga realidad, su Ejército «está preparado». A pesar de las acusaciones en este sentido que llegan desde Ucrania, Minsk ha insistido en todo momento en que no participa en la guerra y en que no se sumará a las hostilidades.