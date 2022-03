Ucrania.- El Papa llama a Zelenski y le transmite que está haciendo lo posible para poner fin a la guerra

«Un papel de mediación por parte de la Santa Sede para que se ponga fin al sufrimiento sería muy apreciado», asegura el presidente ucraniano

ROMA, 22 (EUROPA PRESS)

El Papa ha llamado por teléfono al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para hablar de la situación en Ucrania cuando han pasado más de tres semanas desde que el ejército ruso irrumpiera ilegalmente en el país y le ha dicho que está haciendo lo posible por poner fin a la guerra.

«Nuevo visible gesto de apoyo del Papa Francisco: hace pocos minutos el Papa ha llamado al presidente Volodimir Zelenski y han mantenido una conversación muy prometedora», ha asegurado en su cuenta de Twitter el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andriy Yurash.

«El Papa ha asegurado que está rezando y haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra», ha añadido. Del mismo modo, ha informado de que el jefe de Estado ucraniano ha reiterado su invitación al Papa para visitar Ucrania. De momento, la Oficina de Prensa del Vaticano no se ha pronunciado al respecto.

En su intervención esta mañana por videoconferencia ante el Parlamento italiano, como ya ha hecho con los órganos representativos de otros países, Zelenski ha hablado de la conversación telefónica que ha mantenido con el Papa.

«Esta mañana he hablado con su Santidad el Papa y me ha dicho palabras importantes. Me ha dicho: ‘Entiendo que quieran la paz, entiendo que quieran defenderse, entiendo que los militares defiendan a los civiles, y que los civiles defiendan su propia patria», ha asegurado Zelenski en su alocución.

Además, poco antes de su intervención ha explicado en un tuit en su cuenta oficial de la red social, que «un papel de mediación por parte de la Santa Sede para que se ponga fin al sufrimiento sería muy apreciado».

«He hablado con el Papa. Le he explicado a Su Santidad la difícil situación humanitaria y el bloqueo de los corredores humanitarios por parte de las tropas rusas», ha asegurado en un comentario escrito en ucraniano.

Según la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 3,5 millones de personas se han visto obligadas a huir de Ucrania por el inicio de la invasión rusa del país, que empezó la madrugada del pasado 24 de febrero.

FRANCISCO: «GASTAR EL ALMA ENSUCIA EL ALMA»

Por otro lado, el Papa arremetió este lunes contra el rearme tras condenar que «gastar en armas ensucia el alma, ensucia el corazón, ensucia la humanidad» en un momento en que muchos países de la Unión Europa han decidido aumentar el gasto militar para cumplir con el requerimiento de la OTAN de llegar al 2% del Producto Interior Bruto (PIB).

«Hay que crear la conciencia de que gastar en armas ensucia el alma, ensucia el corazón, ensucia la humanidad –destacó Francisco después de que recibir a los miembros de la organización de voluntarios ‘Tuve sed’–. Lo que se gasta en armas es terrible. No sé cuál es el porcentaje de PIB, no me viene la cifra exacta, pero es un porcentaje. Y si se gasta en armas para hacer guerras- no solo esta, que es gravísima, la que estamos viviendo ahora, nosotros la sentimos más cerca porque está al lado, pero en África, en Oriente Próximo, en Asia, las guerras continuarán. Esto es grave. Es grave».