Ucrania insiste en que ganará la guerra y asegura que la OTAN podría hacer “mucho más”

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Mijailo Podoliak, asesor de la Presidencia de Ucrania, ha insistido este martes en que el país ganará la guerra dado que es solo cuestión de tiempo y ha asegurado, no obstante, que la OTAN podría hacer «mucho más» para ayudar a Kiev ante la invasión rusa.

El asesor ucraniano, que ha recalcado la importancia de medir las palabras en momentos de «difíciles negociaciones», ha señalado que las conversaciones se están llevando a cabo ahora de forma telemática para «no perder tiempo». «Tenemos que lograr fórmulas lo antes posible porque los bombardeos continúan», ha manifestado.

Así, ha confirmado que existen negociaciones a diferentes niveles, las cuales se han vuelto «muy complicadas». «Está el equipo de negociación que todo el mundo conoce, pero también hay otros muchos grupos que trabajan en diferentes formatos. Hay asesores políticos de ambas partes y es un proceso abierto», ha dicho.

Para Podoliak esta no es una guerra «solo entre Ucrania y Rusia». «Es una guerra de toda la civilización contra un país que ha violado los principios del bienestar y cuyos motivos son desconocidos», ha manifestado antes de recalcar que esto ha llevado a los asesores a trabajar de forma activa, si bien hay equipos legales que «tienen que verificarlo todo».

Sobre la posibilidad de trabajar en un borrador ha aclarado que las delegaciones están abordando si puede existir o no tal documento, algo de lo que «no se puede hablar hasta que se llegue a un acuerdo que pueda hacerse público». «Hasta entonces todo es especulación», ha añadido.

«Ahora la parte rusa está tratando de ejercer una presión psicológica sobre nosotros para provocar conflictos en la sociedad ucraniana», ha alertado antes de matizar que existen cuestiones «inadmisibles» relacionadas con concesiones, así como necesidades específicas en materia de seguridad. «No podemos estar constantemente luchando solos», ha afirmado.

Respecto a la postura de la OTAN, Podoliak ha matizado que Kiev entiende los «riesgos» existentes y las consecuencias, pero ha aseverado que la alianza podría hacer «más» para ayudar a Ucrania. «Existe un cierto escepticismo sobre la OTAN. Hay una guerra. No somos miembro, pero la guerra está en Europa y no es una que haya sido provocada. No provocamos a Rusia, por mucho que lo digan los propagandistas», ha subrayado.

DESPLAZADOS

Podoliak ha indicado que ya son 10 millones las personas que han tenido que abandonar sus hogares para desplazarse a causa de los enfrentamientos y ha vuelto a solicitar el cierre del espacio aéreo sobre Ucrania para evitar un «genocidio» de civiles.

«No pedimos que intervengan en un país en guerra pero sí en cuestiones humanitarias porque ese es un aspecto la seguridad en Europa», ha dicho antes de considerar que las conversaciones sobre garantías de seguridad y acciones de la OTAN son mera «especulación».

«Estas especulaciones también son utilizadas por la Federación Rusa y no nos ayudan ni en el proceso de negociación ni en la defensa de los intereses de Ucrania», ha aclarado, si bien ha defendido que Ucrania «no hará concesiones».

En este sentido, ha hecho hincapié en que el país ha demostrado «su capacidad de lucha y su madurez logística». «Es malo que la guerra haya comenzado en Ucrania, pero hemos demostrado que Ucrania es el país más movilizado. Puede construir la infraestructura de guerra en un día o dos, reubicar la economía. Todo esto da la oportunidad de negociar adecuadamente y preparar una muy buena posición para el presidente, Volodimir Zelenski», ha zanjado.