Encuesta AP-NORC: Aumenta apoyo a Ucrania en EEUU

WASHINGTON (AP) — A medida que Rusia escala su guerra en Ucrania y la historias de bajas civiles y destrucción de ciudades llegan a Estados Unidos, crece el apoyo a un papel importante de Washington en el conflicto, así como el miedo de la amenaza que significa Rusia para el país.

De acuerdo con una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, una mayoría de estadounidenses dicen que están dispuestos a aceptar que se perjudique la economía si eso ayuda a detener la invasión del presidente ruso Vladimir Putin. El 40% dice que Estados Unidos debe desempeñar un “papel importante”, comparado con el 26% en una encuesta AP-NORC justo antes de la invasión.

El 46% dice que Estados Unidos debe cumplir un “papel menor». El porcentaje de los que piensan que Estados Unidos no debe participar en absoluto cayó de 20 a 13.

La encuesta indica que muchos estadounidenses quieren que el presidente Joe Biden haga más para contrarrestar a Rusia sin sugerir que viole su promesa de no enviar tropas a Ucrania.

Estados Unidos ha enviado tropas a países vecinos miembros de la OTAN. Además, las potencias occidentales han impuesto sanciones que han aplastado la economía rusa. Envían armas antitanque y antimisiles a Ucrania, que ha montado una fuerte resistencia, matado a miles de soldados rusos e impedido hasta ahora la toma de Kiev y otras ciudades importantes. Pero la Casa Blanca ha retenido ciertas armas e inteligencia para evitar un conflicto directo entre las dos potencias con los mayores arsenales nucleares del mundo.

El 56% de los estadounidenses piensan que Biden no ha sido suficientemente firme con Rusia, en tanto el 36% dice que su manejo de la situación ha sido “bastante correcto”.

En declaraciones después de la anterior encuesta AP-NORC, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que puede haber distintas interpretaciones de lo que constituye un “papel mayor” o “menor” en el conflicto. “Tomamos nuestras decisiones sobre seguridad nacional con base en lo que más conviene al país, no lo que dicen las últimas encuestas”, dijo Psaki.