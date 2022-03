Fú Unzué recibe el Dorsal de Leyenda del Sevilla: “Espero que me recordéis con esta sonrisa”

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El exportero y exentrenador de fútbol Juan Carlos Unzué vivió este miércoles el emotivo acto de entrega del XII Dorsal de Leyenda del Sevilla FC, con una sonrisa que espera mantener hasta el final, agradecido por el cariño recibido e inspirado por los enfermos de ELA que sufren la enfermedad más avanzada.

«Lo primero que quiero es transmitir el agradecimiento que siento al club, a todas las personas que habéis decidido que yo era merecedor de este Dorsal del club donde he pasado más temporadas. Aquí me he sentido muy querido y no solo de jugador, sino cuando he venido de rival o de visita», dijo Unzué en el acto.

«Siempre me habéis mostrado ese cariño y eso es muy reconfortante. Pero que en un momento de dificultad y enfermedad os acordéis y me hagáis pasar por este momento tan emotivo, no sé cómo agradecerlo. Estoy abrumado por todo lo que habéis dicho, tanto los compañeros y amigos como las autoridades», añadió.

El navarro fue diagnosticado de ELA en 2019 y se puso como objetivo «visibilizar» esta enfermedad sin cura. «Uno puede pensar que yo soy perfecto y lo he hecho todo bien. Nada más lejos. Yo sé que en este club ha habido jugadores con mejores números que yo para recibir este Dorsal, pero sentir que no os olvidáis de que somos personas normales, se agradece muchísimo», dijo.

«Mi objetivo de vida es visibilizar esta enfermedad, informaros de sus consecuencias y de cuál es la cruda realidad de la mayoría de mis compañeros. Con actos así la ELA está más alcance de todos. Hace diez días se aceptó en el Congreso una proposición de ley en favor de esa vida digna que pedimos todos los afectados. Detrás de eso hay mucho trabajo», añadió.

Unzué recibió también el cariño y homenaje del Barça, Osasuna y la Real Federación Española de Fútbol, con representantes también en el acto. Además, El Arrebato le dedicó una canción por sorpresa a un Unzué emocionado, destacando su espíritu de superación y de lucha. «La vida merece la pena a pesar de todas esas limitaciones», añadió.

«Me siento inspirado por otros compañeros de enfermedad en estados más avanzados. Cuando yo no esté aquí, espero que dentro de mucho, lo que gustaría es que me recordéis con esta sonrisa de hoy y que espero tener hasta el último día como consecuencia de sentirme útil», terminó Unzué en su emotivo discurso.

Durante el acto, el asesor de la Presidencia de la RFEF, Albert Luque, le impuso la insignia de oro de la Federación y el presidente del CA Osasuna, Luis Sabalza, también le entregó la insignia de oro del club ‘rojillo’, mientras que el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, le hizo entrega del Giraldillo de Plata.