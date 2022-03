Latinoamé El autor madrileño Nacho Iglesias cuenta su experiencia en Latino América en ‘La vida al otro lado’

ALMERÍA, 23 (EUROPA PRESS)

El autor madrileño Nacho Iglesias acaba de publicar ‘La vida al otro lado’ tras más de 30 años dedicado al mundo corporativo en diversas compañías en las que ha ejercido cargos de responsabilidad en España y Latinoamérica, lo que le ha servido para acumular experiencias que plasma en la obra.

Según ha indicado en una nota la editorial Círculo Rojo, ahora ha decidido emprender una nueva vida «que le permita poner en práctica lo que él ha denominado ‘AECA’: aprender, enseñar, crear y ayudar’. «Su novela, ‘La vida al otro lado’, es un ejemplo de la letra ‘C’ del acrónimo mencionado anteriormente», han añadido.

«No soy la persona más indicada para destacar nada de lo que he escrito, eso lo dejo a la opinión de cada lector. Lo único que puedo decir es que este libro es el resultado de un proceso retador, por mi inexperiencia como escritor; exigente, por mi tenacidad de cumplir con lo que quería y embriagador porque escribir es como una droga: una vez que empiezas es imposible dejarlo», ha explicado el autor.

Para Iglesias, ‘La vida al otro lado’ puede ser «un homenaje o un recuerdo de personas y situaciones que se han cruzado en mi vida para quedarse y que, por su importancia, su singularidad o simplemente por su curiosidad, he querido compartir con la gente más allegada».

Según el sello de autoedición, el lector va a «encontrar un momento de desconexión y entretenimiento» con esta obra. «Espero que los lectores disfruten tanto al leerlo como yo al escribirlo. No ha sido fácil porque el síndrome del folio en blanco es muy cierto, pero aun así he disfrutado y espero que ellos también lo hagan. Además, conscientemente dejo que el lector pueda imaginar y completar aquello a lo que yo no he llegado», ha dicho por su parte el escritor.

‘La vida al otro lado’ ofrece varios relatos cortos, cada uno de ellos con su propio título, y además la novela que recibe ese nombre. La obra confeccionada en los dos últimos años se inspira en la experiencia del autor durante casi una década en el continente americano y su vuelta a España meses antes de la pandemia.

Los relatos ponen el foco en la vida de algunas personas que, por una u otra razón, se cruzaron con la suya. «Son personajes reales y nos regalan unas pinceladas detalladas, curiosas y, por momentos, divertidas de lo que es la vida en aquella parte del mundo», explica la editorial.

También incluye otras anécdotas o semblanzas de amigos y conocidos españoles sobre los que el autor «ha posado su mirada curiosa y trata de trasladarnos algo genuino del retratado». «Relatos y novela todos sin excepción llenos de matices, de recuerdos, de rincones inolvidables, de expresiones y comportamientos locales. En estas páginas, encontraremos un abanico riquísimo de caracteres y mucho esfuerzo vital detrás de cada protagonista que se han quedado en la memoria del autor y que en estas páginas reciben su homenaje porque son vidas que merecen ser contadas», han valorado.

Nacho Iglesias (Madrid, 1964) ha pasado más de 30 años en el mundo corporativo aunque también ha colaborado con el periódico colombiano La República hasta completar el libro ‘Reflexiones, discusiones y alguna que otra provocación’ que reúne todas sus columnas como articulista.