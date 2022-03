Alerta sísmica sonará con o sin internet desde cualquier celular: Sasmex

Si eres de la Ciudad de México y te pones nervioso cada vez que suena la alarma sísmica, preparate porque la podrías tener al alcance de tu mano mediante tu celular.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), informó que su equipo de trabajadores se encuentran elaborando un proyecto para que la alerta sísmica pueda sonar en... ¡Todos los celulares, tengan o no internet!.

Según SASMEX, esto se puede lograrse gracias la tecnología Cell Broadcast, la cual apuntó que es utilizada en varios países de primer mundo para alertar distintos fenómenos naturales.

“La alerta sísmica, del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), podría recibirse en cualquier teléfono celular, en ciudades instrumentadas con la tecnología Cell Broadcast que utiliza telefonía celular convencional”, apuntó el SASMEX en su cuenta oficial de Twitter.

El organismo también explicó que la tecnología Cell Broadcast no está sujeta a tráfico o saturación, lo que la hace más confiable y eficiente que las apps que dependen de wifi.

“La tecnología Cell Broadcast no es una app que necesite Internet para operar, utiliza telefonía celular convencional y podría aprovecharse para difundir avisos de alerta sísmica del SASMEX a toda la población”, agregó.

¿Qué es Cell Broadcast y cómo funciona?

Es una tecnología que ocupa la infraestructura de telecomunicaciones ya existente y lo único que necesita para poder funcionar es un sistema GSM con el que envía el mensaje.

Dentro de sus ventajas, además de no verse afectada por la congestión de redes y no depender de conectividad a internet, la tecnología Cell Broadcast no necesita del número telefónico de los dispositivos cercanos al área, por lo que mantiene los destinatarios como anónimos, detalló el sitio especializado.

