Fú El delantero inglés Jermain Defoe anuncia su retirada a los 39 años

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El delantero inglés Jermain Defoe ha anunciado este jueves su retirada del mundo del fútbol a sus 39 años y tras 22 años como profesional, una decisión «realmente difícil» que el futbolista toma «en el momento adecuado», ha comunicado el deportista en sus redes sociales.

«Después de 22 años en el juego, he decidido retirarme del fútbol profesional. Ha sido una decisión realmente difícil, y la he discutido con mi familia y los más cercanos a mí. Debuté profesionalmente a los 17 años en 1999, y ahora siento que es el momento adecuado para retirarme. Ha sido un viaje increíble, y he conocido algunas personas increíbles en el fútbol», confirmó Defoe.

El veterano delantero acumuló 496 partidos en la Premier League en los que marcó 162 goles -9º máximo goleador histórico de la liga-, 57 internacionalidades y 20 tantos con Inglaterra. Tras comenzar su carrera en el Bournemouth, Defoe jugó en West Ham, Portsmouth, Sunderland, Rangers, Toronto y Tottenham, convirtiéndose en todo un referente de la competición.

«El fútbol siempre estará en mi sangre, y me genera un gran orgullo y satisfacción recordar la bendita carrera que he tenido. Ahora estoy deseando pasar tiempo de calidad con mis amigos y familiares antes avanzar en este próximo capítulo de mi carrera. Gracias a todos los aficionados de cada club en el que he jugado. Nunca olvidaré el amor que he recibido a lo largo de mi carrera», reflexionó.

Finalmente, Defoe agradeció el apoyo de sus «increíbles» compañeros de equipo, entrenadores y personal, que jugaron un papel importante en toda su carrera.