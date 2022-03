Fú Pedri: “Ellos hubieran hecho lo mismo si ganan 4-0 al rival directo”

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El centrocampista del FC Barcelona Pedri aseguró que los jugadores del Real Madrid «hubieran hecho lo mismo si ganan 4-0 al rival directo» después de las celebraciones que tuvieron lugar el pasado domingo en el Santiago Bernabéu con motivo del contundente triunfo culé en el ‘Clásico’ liguero.

«Por una parte lo entiendo y por otra no. Creo que ellos hubieran hecho lo mismo. Cuando ganas 4-0 al rival directo lo vas a celebrar así porque te llevas una alegría inmensa cuando sacas un partido así», indicó el jugador culé en declaraciones al programa ‘El Partidazo’ de la Cadena Cope.

Pedri, que atraviesa un gran momento en el FC Barcelona, reconoció que está «muy contento». «De momento no me puedo quejar, están saliendo las cosas lo mejor que podían haber salido (…) el del Bernabéu fue un partido inolvidable, pero ahora estamos en la selección y todos somos un equipo», añadió el canario, que no esquivó nuevamente el tema de ‘Clásico’.

«Nos miramos igual y nos reímos igual aquí dentro. Sólo hay uno del Real Madrid aquí (Carvajal) y la verdad es que no vacilamos con eso. Somos un equipo y queremos ganar juntos», añadió Pedri, que lucirá el dorsal 10 en esta convocatoria. «Me dieron a elegir entre un par de números y es un dorsal que me gusta y ha llevado gente importante como Cesc Fábregas, que es un jugador espectacular, y lo he escogido por eso. El número que más me gusta es el 8 porque lo llevaba Andrés Iniesta, pero aquí lo lleva Koke y hay que respetar la veteranía», apuntó.

Sobre Luis Enrique destacó que prepara sesiones de entrenamiento que son «una locura» tras haber utilizado una pantalla de 500 pulgadasa pie de césped. «Unai Simón me dijo ayer que estaba la pantalla y le dije que no había visto nada… Y es una cosa genial, porque te equivocas en algo y te lo enseña directamente en la pantalla y con eso se puede mejorar mucho», comentó sobre sus sistemas de corrección

«¿Qué me pide? En la Eurocopa, que es cuando más estuve con él, me pidió que jugara entre líneas, que ayudara atrás, que en la presión seas uno de los que más corra, porque todos presionamos y si uno no lo hace se nota (…) yo siempre intento estar tranquilo, no he vivido mucho que la gente me diga cosas cuando fallo», agregó.

«Me molesta mucho perder y dentro del campo de fútbol perder la pelota», reconoció el joven jugador de 19 años, que le gustaría convertirse en un «referente para los jóvenes». Pedri recordó que tiene contrato con el Barça hasta el 30 de junio de 2026 y una cláusula de 1.000 millones de euros.

Sobre el estilo de la selección española, el de Tegueste lo tiene claro. «Debe ser el fútbol de toque que hacían los que jugaban antes en la selección, que es lo que nos llevó a ganar títulos y es lo que deberíamos hacer», sentenció.

SOBRE LA PRUEBA CON EL REAL MADRID

En otras cuestiones, Pedri fue preguntado por la prueba que realizó con el Real Madrid siendo un cadete. «No me he encontrado nunca con la persona que me dijo que no, no recuerdo quién es. Le diría que ahora estoy disfrutando en el Barcelona».

«Fui allí y los primeros días no pude entrenar porque había nieve en los campos. Entrené tres días. Uno creo que ellos jugaban y me bajaron con el B a entrenar y al final me dijeron que no tenía nivel para estar allí y que me iban a seguir ojeando. Ahora estoy donde quiero estar», matizó Pedri.

«Al principio no te gusta que te rechacen en ningún lado, pero luego te sirve de motivación para pensar que si no te quisieron ahora vas a trabajar para que en un futuro pueda venir otra cosa», finalizó el jugador blaugrana.