Fútbol/ (Crónica) Italia se queda sin Mundial otra vez, Bale tira de Gales y Portugal sigue adelante

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La selección italiana de fútbol protagonizó este jueves el gran batacazo de las eliminatorias europeas para el Mundial de Catar 2022 al quedar apeada a manos de Macedonia del Norte (0-1) en un partido disputado en el estadio Renzo Barbera de Palermo, mientras que Portugal y Gales seguirán adelante en el ‘playoff’ tras acabar con Turquía y Austria, respectivamente.

El equipo de Roberto Mancini, que no pudo clasificarse en la fase de grupos, se agarró a la repesca confiando en poder solucionar el problema en casa. Sin embargo, a las primeras de cambio y ante un rival teóricamente inferior se han despedido del billete para el Mundial por segunda ocasión consecutiva. Italia tendrá que esperar -al menos- 12 años para jugar de nuevo la gran cita del fútbol.

El responsable de la eliminación ‘azzurra’ fue Aleksandar Trajkovski, que marcó un gran gol desde fuera del área cuando corría el minuto 92 de partido con un zapatazo ajustado a la base del poste. El gol dejó sin margen de maniobra al cuadro italiano, que intentó forzar la prórroga sin éxito.

Ocurrió lo mismo durante el tiempo reglamentario, Italia fue incapaz de batir al portero del Rayo Stole Dimitrievski durante todo el encuentro pese a las claras oportunidades de Giacomo Raspadori y Alessandro Florenzi, entre otras muchas. Pero la hecatombe se confirmó e Italia dijo ‘ciao, ciao’ a un nuevo Mundial, en esta ocasión siendo vigente campeona de Europa.

Su rival en la final de esta fase hacia Catar será Portugal, que no falló ante su público pese al susto final de Turquía (3-1). El equipo de Fernando Santos tuvo controlado el encuentro desde el arranque con un aluvión de lanzamientos, varios de ellos en botas de Cristiano Ronaldo, que desperdició una muy clara en el corazón del área.

Apenas tardó cuarto de hora en tomar ventaja la selección ‘tuga’ cuando Otávio logró el 1-0 tras aprovechar un rechace a disparo de Diogo Jota. Los visitantes replicaron con fiereza pero se encontraron con el segundo de la noche precisamente obra del jugador del Liverpool a tres minutos para el descanso. Una losa demasiado pesada para los turcos.

El equipo de Stefan Kuntz no se vino abajo y siguió probando fortuna con disparos de Cengiz Under y Hakan Calhanoglu, pero no fue hasta el minuto 83 cuando pudieron recortar distancias en el marcador. Una patada de Jose Fonte sobre Enes Unal acabó siendo pena máxima gracias al VAR. El delantero del Getafe lo tuvo claro desde el primero momento y pidió a sus compañeros que echaran el balón fuera para comprobar la jugada.

Así fue, el árbitro concedió penalti pero Burak Yilmaz lo tiró fuera, justo por encima del larguero. Turquía se vino abajo, dejó escapar el tiempo extra y Portugal sentenció su billete con el 3-1 definitivo, que lo marcó el jugador del Sporting Matheus Luiz en el minuto 94. Los lusos se enfrentarán a Macedonia en la final de Do Dragao el próximo martes a partir de las 20.45 horas.

BALE GUÍA A GALES CON UN DOBLETE

Por su parte, la selección de Gales también accedió a la final del ‘playoff’ después de tumbar a Austria por 2-1 en el duelo de jugadores del Real Madrid protagonizado por Gareth Bale y David Alaba, uno en cada bando. El de Cardiff reclamó todos los focos con una actuación estelar pese a su inactividad en la capital de España. Él marcó los dos goles.

El primero fue una obra de arte, una falta desde la frontal que terminó en el fondo de las mallas por la mismísima escuadra antes de llegar a la media hora de partido, y el segundo -cinco minutos después del descanso- lo logró con un zurdazo cruzado tras una gran maniobra dentro del área. El madridista estuvo sobresaliente.

Austria metió el miedo en el cuerpo a la afición galesa con el 2-1 de Marcel Sabitzer. El jugador del Bayern avivó el partido a los 64 minutos, pero Gales conduró la ventaja y finalmente certificó su pase. Se enfrentará en el duelo definitivo al ganador del Escocia-Ucrania, aplazado este jueves por la situación del país ucraniano.

Por otro lado, Suecia completó la jornada de este jueves con un sufrido triunfo ante la República Checa (1-0) gracias a un gol de Robin Quaison en la prórroga, en el minuto 110, tras una jugada hilvanada por el ‘txuri urdin’ Aleksander Isak. Su rival en la final será la selección de Polonia (20.45), clasificada sin jugar tras la eliminación de Rusia.