La mitad de los niños ucranianos han abandonado su hogar desde que comenzó la invasión rusa

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Apropiadamente la mitad de los niños ucranianos han tenido que abandonar sus hogares desde que Rusia lanzó su invasión el 24 de febrero, bien para tratar de buscar seguridad en otras zonas de Ucrania o para cruzar a países vecinos, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

«Es una situación que no habíamos visto antes, no en la historia reciente», ha lamentado un portavoz de la agencia, James Elder, en declaraciones a la cadena CNN. «Es abrumador», ha declarado, temeroso de lo que aún está por llegar «si no para la guerra, si no paran los ataques indiscriminados» sobre la población.

La ONU estima que hay 6,5 millones de desplazados internos en Ucrania y 3,6 millones de refugiados, lo que implica que más de diez millones de personas han tenido que huir de la incesante violencia. UNICEF estima que la mitad de los refugiados son niños, por lo que ha pedido que se les proteja también fuera de Ucrania.

Polonia ya ha recibido a más de 2,1 millones de personas, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que tiene registradas también 555.000 llegadas a Rumanía, 371.000 a Moldavia, 324.000 a Hungría y 256.000 a Eslovaquia. Además, tiene registrados 271.000 refugiados en Rusia, aunque las autoridades rusas aseguran que la cifra es superior.