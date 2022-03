Sondeo: La guerra en Ucrania no impulsa apoyos a Biden

WASHINGTON (AP) — Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunía en Bruselas con aliados destacados para coordinar una respuesta más firme a la agresión rusa en Ucrania, un nuevo sondeo mostraba que el apoyo de los estadounidenses a su liderazgo no se ha incrementado por el momento.

Las preocupaciones sobre Rusia han crecido y el apoyo a que Estados Unidos adopte un papel importante en el conflicto ha subido en el último mes, pero la desaprobación por la labor de Biden no ha remitido, según un sondeo publicado el jueves por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Pocos tienen mucha confianza en que pueda gestionar una crisis y la mayoría cree que le falta firmeza a la hora de tratar con Rusia.

Apenas el 43% de los estadounidenses da su aprobación a Biden y un porcentaje similar aprueba su gestión de las relaciones con Rusia. Ambas cifras guardan pocas diferencias con el sondeo de AP-NORC realizado unos días antes de la invasión del 24 de febrero.

Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han intentado aislar a Rusia y al presidente de Rusia, Vladimir Putin, con sanciones como la congelación de activos extranjeros del banco central ruso y cortando su suministro de material bélico esencial. Pero Rusia ha seguido atacando ciudades ucranianas durante el último mes con artillería y bombardeos, pese a la parálisis de la ofensiva terrestre.

Durante los próximos tres días, el gobierno de Biden espera trabajar con importantes aliados europeos en una estrategia unida para ayudar militarmente a Ucrania, aumentar las sanciones sobre Rusia y abordar la creciente crisis migratoria, según Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden.

Biden lo hace con poco crédito de la opinión pública estadounidense. Apenas un cuarto tiene mucha confianza en que el presidente tenga la capacidad de gestionar una crisis, defender la posición de Estados Unidos en el mundo o dirigir de forma eficaz el ejército estadounidense, aunque la mayoría tiene al menos algo de confianza.

El 56% de los estadounidenses cree que Biden no ha sido lo bastante duro con Rusia, mientras que el 36% cree que su estrategia es “más o menos buena”.

Incluso entre los miembros de su partido, Biden se ve presionado para hacer más. El sondeo muestra una fuerte división de los demócratas, y un 43% de ellos dice que la respuesta del mandatario no ha sido lo bastante firme. Unos pocos más, el 53%, creen que ha sido “más o menos buena”.

“Comprendo que está entre la espada y la pared”, dijo Rachel Collins, una demócrata de 41 años de Chicago. “Es que parece que Putin no va a detenerse en Ucrania”.

Collins, maestra de primaria, dijo que sentía estar viendo una repetición de la historia.

“¿Durante cuántos años vamos a ver cómo ocurre esto y después tener que intervenir de todos modos?”, añadió. “Parece inevitable, y entre tanto sólo estamos viendo sufrir a toda esta gente”.

Aunque el apoyo a que Estados Unidos adopte un papel importante en la crisis ha crecido desde el mes pasado, de un 26% a un 40%, Biden tiene que buscar un difícil equilibrio para evitar una guerra y limitar el impacto sobre el pueblo estadounidense. El sondeo mostraba que cerca de la mitad de los estadounidenses está “muy” o “extremadamente” preocupada por verse arrastrada a una guerra con Rusa.

Biden ha reiterado que no enviará tropas estadounidenses a Ucrania, aunque se han desplegado algunas en países vecinos de la OTAN.

Aunque los republicanos eran menos propensos que los demócratas a defender que Estados Unidos aumentara su implicación en el conflicto, la mayoría dijeron que la respuesta de Biden no había sido lo bastante dura.

“Tiene miedo», dijo David Stoddard, agente fronterizo retirado en Sierra Vista, Arizona. “Tiene miedo de Putin. Tiene miedo de (el presidente de China) Xi (Jinping). Tiene miedo de todo”.

Aunque algunos demócratas admitieron pensar que Biden podría estar haciendo algo más, muchos tienen confianza en que hará lo mejor para el país.

“Estoy seguro de que podría hacer más”, dijo Chris Hollander, asistente de investigación en Denver. “Pero en cuanto a dureza, no es un pusilánime”.

El sondeo de AP-NORC de 1.082 adultos se realizó entre el 17 y 21 de marzo empleando una muestra tomada del Panel AmeriSpeak. El margen de error de todos los encuestados es de más-menos 4,0 puntos porcentuales.