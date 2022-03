¿Y la austeridad? Tatiana Clouthier es exhibida en supuesta sala VIP del AICM

La secretaría de Economía, Tatiana Clouthier fue cuestionada al hacerse viral es redes sociales tras aparecer en una fotografía donde vista en una sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Tras divulgarse la imagen donde se puede ver a Tatiana Clouthier esperando un vuelo a Estados Unidos en la sala VIP de Aeroméxico del AICM, los usuarios la criticaron por no haber viajado en el recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y sobre todo la falta de incongruencia con la austeridad que defiende la Cuarta Transformación liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador

¡Qué bonita se ve la tía Tatis en el área VIP de Aeromexico! 👀¿La saludo? 🙂

“¡Qué bonita se ve la tía Tatis en el área VIP de Aeroméxico! ¿La saludo?”, escribió la escritora y conferencista Denise Ramos, quien fue la que viralizó la imagen.

LA TÍA TATIS SE DEFIENDE

Fiel a su estilo, Tatiana Clouthier le respondió a la conferencista que si se hubiera acercado le habría aceptado el café para explicarle que no era un área VIP.

Destacó que dicha área puede ser utilizada por los pasajeros que, por los kilómetros viajados, la aerolínea retribuye con el espacio.

“Lástima que Denise Ramos me bloqueó. Me hubiera gustado saludarla, tomarnos un café y recordarle que NO es una área VIP, sino una sala a la que las personas que tenemos años viajando continuamente por motivos de trabajo entramos por la retribución de kms que brinda la aerolínea”, respondió.

Lástima que Denise Ramos me bloqueó.

— Tatiana Clouthier (@tatclouthier) March 24, 2022

No obstante, Denise Ramos en otro tuit explicó que desbloqueó a la secretaria de Economía y aprovechó para criticar la promoción de la austeridad de los funcionarios de la Cuarta Transformación.

Explicado está. La próxima vez que coincidamos en un aeropuerto y me saludes, platicamos.



¡Saludo! — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) March 24, 2022

“Hola te tenía bloqueada hace mucho, pero ya me puedes explicar, ¿qué hacen ustedes los que promueven un estilo de vida austero y juzgan a los que tienen más de un par de zapatos en lugares donde no todo mundo puede entrar?”, tuiteo. A lo que Clouthier respondió; “Explicado está. La próxima vez que coincidamos en un aeropuerto y me saludes, platicamos. ¡Saludo!”.