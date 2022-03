Venta de Banamex ya tiene fecha; arranca en abril y en diciembre hay nuevo dueño

La venta formal de Banamex arranca a mediados de abril y en diciembre de 2022 habrá un nuevo dueño, reveló el director general de Citibanamex Banamex, Manuel Romo.

El directivo explicó que el proceso tiene cuatro momentos clave: 11 de enero, con el anuncio de la venta; en abril llega el data room y registró de postores; a finales de este año, el anuncio del ganador; y a finales de 2023 llega la separación de la franquicia de Citigroup.

Señaló que la desincorporación de Banamex ha causado tal expectativa, que “bancos y no bancos, nacionales y extranjeros” ya manifestaron su interés en analizar y competir por el icónico Banco Nacional de México (Banamex).

¿Cuáles son los criterios para la venta de Banamex?

Previo al arranque de la 85 Convención Bancaria, que inaugura este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Acapulco, Guerrero, Manuel Romo señaló que hay cinco criterios básicos para definir al nuevo dueño del banco:

Solvencia económica del postor

Precio, para maximizar el valor de los accionistas

Compromiso con sus 22 millones de clientes

Un plan de trabajo para cada uno de sus 39 mil colaboradores

Establecer un compromiso con las comunidades donde trabaja

“Vamos a buscar que los criterios estén balanceados. Si llega un primer criterio con un cheque enorme pero los otros tres criterios no tienen coherencia, no tienen sentido, no hay una clara estrategia, pues el monto mayor no va a ganar”, concluyó.