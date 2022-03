Carolina Marín regresará a las pistas en el Europeo de Madrid: “Vuelvo a sentirme jugadora de bádminton”

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La jugadora de bádminton Carolina Marín ha anunciado este viernes que volverá a la competición en el Europeo de Madrid, que se celebrará del 25 al 30 de abril, después de más de 10 meses en el dique seco tras su lesión de rodilla, que sufrió el 28 de mayo del año pasado.

La onubense ha dado la noticia en un acto celebrado en el Consejo Superior de Deportes (CSD), con la presencia del presidente del organismo, José Manuel Franco, el presidente de la Federación Española de Bádminton, Andoni Azurmendi, su entrenador, Fernando Rivas, su preparador físico, Guillermo Sánchez, y su psicóloga, María Martínez.

La deportista confesó que los últimos meses han sido «intensos» por «algún contratiempo». «Por eso se ha alargado tanto mi reaparición. Cuando me enteré de que el Europeo sería en Madrid me hizo muchísima ilusión y fue muy motivante. Pusimos ese punto de mira de cara a los últimos meses y detalles de la preparación. Ya tenemos una fecha y estoy con muchas ganas, muy motivada, disfrutando de que me siento de nuevo jugadora de bádminton», expresó.

«La semana que viene empezamos una concentración de tres semanas en Sierra Nevada, con entrenamientos mucho más intensos. Es la última parte de la preparación para llegar en las mejores condiciones al Europeo. Estoy muy feliz, hoy he hecho uno de mis mejores entrenamientos, vuelvo a sentirme jugadora de bádminton, es un sentimiento que vuelve a aparecer, está a flor de piel», reveló sobre los sentimientos estos últimos meses.

La tres veces campeona del mundo afirmó que ha «aprendido mucho» de esta lesión. «Esta lesión me ha marcado bastante, sobre todo por estar a dos meses de los Juegos Olímpicos, estar tan motivada y un día se te cruza todo. Sigo aprendiendo a tener paciencia conmigo misma, cuando una quiere recuperarse lo antes posible al final tiene que pensar que cada día en el pabellón es para seguir mejorando e ir poco a poco. Nos lo hemos tomado con mucha más calma», admitió.

«NO HE SENTIDO ANSIEDAD POR COMPETIR»

«No he sentido ansiedad por competir. Cuando no me veo bien en la pista esos sentimientos de competición todavía quedan muy lejos. A día de hoy está todo ya a flor de piel y sabiendo que tenemos ese objetivo, mucho más. Si no tengo un objetivo me cuesta mucho levantarme y dedicar las horas que dedico a todo esto y se complica todo», explicó.

Preguntada sobre su fuerza mental durante estos más de 10 meses de lesión, Marín confesó que «a veces cuesta» sacarla. «Caí muy bajo, lo vi muy negro. A los tres días cambio de mentalidad. Me calmaba decir que estos juegos no eran para mí y me motivaba pensar que dentro de lo malo solo quedan tres años para los siguientes Juegos», manifestó.

«No he echado de menos la competición porque sabía que no estaba bien para competir. Cuando me enteré de que el Europeo sería en Madrid me hizo mucha ilusión. Es mucho más que ilusión, es ilusión más motivación», aseguró.

Carolina Marín, que ya tiene planificada la temporada, señaló durante el acto que su objetivo en el torneo de Madrid es «estar presente». «No me quiero marcar un objetivo de resultado. Quiero ir a ganarlo, pero quiero ir a disfrutar de competir», apuntó.

FRANCO: «CON SU VUELTA A LA COMPETICIÓN VOLVERÁN LOS ÉXITOS»

Por su parte, el presidente del CSD, José Manuel Franco, celebró esta «magnífica noticia». «Tiene unos genes competitivos espectaculares, porque a los dos días de la lesión me dijo que se iba a recuperar rápido. Incluso sentada trabajaba con la rodilla vendada. Entre las muchas virtudes que tiene representa los valroes del deporte: superación, tesón, no darse por vencida», destacó.

«También es importante el trabajo en equipo, tiene un equipo extraordinario. Es un día de gloria para el CSD, no quiero meterle presión pero estoy seguro que con la vuelta a la competición volverán los éxitos, ella es así, es única, es un día de fiesta», aplaudió un orgullo Franco.

Finalmente, el preparador físico de Carolina Marín, Guillermo Sánchez, insistió en que la deportista llega en «óptimas condiciones» al Europeo. «Se están cumpliendo bastante los plazos y está en muy buena condición», añadió