¿Medida desproporcionada? Piden establecer cumpleaños de AMLO como día de descanso

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició este año con la segunda mitad de su periodo al frente del gobierno federal, sus niveles de aprobación aún se encubran por encima del 50 por ciento, según diversas encuestas; quizá sea eso lo que ha llevado a sus seguidores ha hacer peticiones poco comunes en su honor, como pedir que su cumpleaños de establezca como descanso obligatorio en México.

Fue en noviembre del año pasado cuando la usuaria de Twitter Mónica O inició una petición en la plataforma change.org, para oficializar el 13 de noviembre como día de descanso en el país y así celebrar el natalicio de López Obrador.

Se propone decretar como día oficial de descanso el 13 de noviembre para celebrar el natalicio del presidente @lopezobrador_

Es un homenaje por su lucha a favor de la justicia social y la igualdad de los seres humanos.

A la fecha únicamente se conmemora el natalicio de Juárez. https://t.co/s2BERyFMa5 — Mónica O. abogada (@Monicao2712) January 3, 2022

“Se propone que se decrete como día oficial de descanso el 13 de noviembre para celebrar el natalicio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una forma de rendir homenaje por su incansable lucha a favor de la justicia social y la igualdad de los seres humanos”, indica la petición.

En los cuatro meses que lleva dicha petición en la plataforma, sólo ha recibido poco más de 250 firmas de apoyo.

En México sólo se tienen como descanso obligatorio en memoria de algún personaje el 21 de marzo, con motivo del natalicio de Benito Juárez, presidente mexicano qué está considerado como uno de los mejores que ha tenido el país y que es una de las figuras que López Obrador dice admirar más de la historia mexicana.

Otras fechas que se conmemoran con un día de descanso son el 5 de febrero, por la Constitución Mexicana; el 5 de mayo, por la Batalla de Puebla que comandó Ignacio Zaragoza contra los franceses; 16 de septiembre, con motivo del inicio de la lucha de Independencia a la que llamó Miguel Hidalgo y Costilla y el 20 de noviembre, por el inicio de la Revolución Mexicana.

López Obrador afirmó que no quiere que ninguna obra pública o calle lleve su nombre, pues ya no se le debe rendir culto a las personas, incluso dijo que esta decisión la tiene escrita en su testamento.

“Tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente. Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra, lo más importante es eso”, dijo en su conferencia de prensa del 10 de septiembre del año pasado.