Fórmula 1/GP A.Saudí.- Carlos Sainz: “Quiero asegurarme que Ferrari y yo estamos contentos con lo que firmamos”

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) reiteró este viernes que está «muy cerca» de firmar un nuevo contrato con la ‘Scuderia’, el cual considera «importante» en este momento de su carrera y que lo único que quiere es que todas las partes queden «contentas».

«Ahí estamos, llegando. Es un contrato importante en mi carrera y quiero asegurarme que Ferrari y yo estamos contentos con lo que firmamos. Estamos muy cerca de finalizarlo, pero todavía necesita algunos detalles, aunque tiene buena pinta para el futuro», confesó Sainz en su comparecencia ante los medios antes del inicio del Gran Premio de Arabia Saudí.

El madrileño afirmó que «quizá» se mostró «algo demasiado negativo» tras finalizar segundo en Baréin el pasado domingo y asegurar el doblete para Ferrari, pero insistió en que no era «mentira» que no hubiese estado del todo cómodo con su monoplaza.

«No estaba muy contento con el coche y no lo piloté de la manera en la que lo que debería haber hecho. Esta es una generación de coches y todavía estoy trabajando en ellos, siento que necesito adaptarlo más a mi estilo de pilotaje y en cuanto me sienta más cómodos los resultados llegarán porque sin estarlo y sin confianza conseguimos un segundo puesto, un tercero como máximo si Max (Verstappen) no se hubiese retirado», sentenció.