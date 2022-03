Fú Gareth Bale: “La prensa espera actitudes súper humanas de los deportistas profesionales”

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El futbolista del Real Madrid Gareth Bale se mostró crítico con la prensa, a quien reprobó al afirmar que «espera actitudes súper humanas de los deportistas profesionales», por lo que señaló que «afortunadamente» está acostumbrado a las críticas por tras estar mucho tiempo «en el centro de atención pública», expresó este viernes en un comunicado publicado en redes sociales.

«Los medios esperan actitudes súper humanas de deportistas profesionales. Pero luego son los primeros en celebrar con ellos en lugar de tener compasión cuando los deportistas tienen errores. Eso aumenta las decepciones en los aficionados», afirmó Bale.

El galés apuntó que «las presiones diarias sobre los deportistas son inmensas». «Es bastante evidente cómo la atención negativa de la prensa puede estresar al deportista o a cualquier personaje en el ojo público», añadió.

«Afortunadamente, he desarrollado una piel gruesa durante al estar en el centro de atención pública, pero eso no significa que determinados artículos no causen daño y malestar personal», reconoció.

El futbolista, clave en el pase de Gales a la final de su ‘playoff’ para acceder al Mundial de Catar 2022, expresó que ha sido «testigo de cómo la prensa afecta a la salud mental y física de los deportistas». «Espero que para cuando nuestros hijos crezcan, la ética del periodismo se aplique estrictamente», zanjó el galés.