Fú Gerard Piqué: “Espero poder alargar mi sueño en el Barçasiempre que las fuerzas me lo permitan”

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué aseguró que no se plantea retirarse y que seguir jugando «siempre que las fuerzas» se lo permitan con el conjunto catalán, con el que ya ha disputado 600 partidos convirtiéndose en el quinto jugador con más encuentros de la historia del club.

«Para mí ha sido un sueño este viaje, espero poder alargarlo siempre que las fuerzas me lo permitan. Esperemos que no se detenga este trayecto, que siga un tiempo más», explicó Piqué en declaraciones a Barça TV+.

El central alcanzó los 600 partidos en el triunfo ante Osasuna el pasado 13 de marzo. «Es una cifra muy importante. Da la sensación de que te haces mayor, pero es una carrera soñada», aseguró al respecto.

A sus 35 años, el defensa azulgrana recordó algunos de los momentos más felices de su carrera, como la victoria en la final de la ‘Champions’ ante el Manchester United (3-1) en 2011. «Es el mejor partido que hemos jugado a nivel de significado y por la superioridad que hubo en todo momento. Es el partido por excelencia de esta época, si tengo que quedarme con un partido es éste», señaló.

Sobre la ‘manita’ al Real Madrid de Mourinho (5-0) en 2010, el central cree que fue «una bofetada importante de cara a sus expectativas de la temporada», momento en el que empezó a fraguarse la posibilidad «de hacer cosas importantes» y que culminaron proclamándose campeones de LaLiga y de la ‘Champions’.

El segundo capitán del Barça también mencionó los principales altibajos de su carrera, como la lesión de 2020 en el Wanda Metropolitano. «Es uno de los peores momentos de mi carrera. Fue la primera lesión importante que he tenido, pero me hizo más fuerte, me hizo valorar más poder jugar y estar aquí», explicó.

Preguntado sobre algunos jugadores con los que ha compartido vestuario, el azulgrana recordó su amistad con Carles Puyol. «Es como un hermano, me recibió con los brazos abiertos y la relación que tuvimos desde el principio fue muy buena. Nos complementaban muy bien, hacíamos una pareja de centrales muy buena. Si no fuera por su lesión, hubiésemos jugado más años juntos», se sinceró.