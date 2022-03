Fútbol/Selecció Jordi Alba: “Sorprende la calidad de los más jóvenes, a su edad yo jugaba en el Cornellà”

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El jugador de la selección española Jordi Alba destacó la calidad de los jugadores «más jóvenes» convocados con por Luis Enrique, como Pedri y Gavi, entre otros, que componen un vestuario «equilibrado» de todas las edades –sin campeones del mundo, ni de Europa–, algo que «es ley del fútbol».

«Tuve la suerte que coincidí con gente veterana que me ayudó donde he estado. Intento ser igual que fueron conmigo en su momento. A su edad no pasaba del Cornellà y ellos están jugando Eurocopas», añadió Jordi Alba en rueda de prensa, quien este sábado será el capitán de España ante Albania en el RCDE Stadium.

Sobre la transición de los jugadores en la selección, el de Hospitalet explicó que «va por edades» y, para ello, el trabajo de Luis Enrique está siendo «espectacular». «Algunos van dejando la selección y va viniendo gente muy joven con muchas ganas», respondió.

Preguntado por el regreso de la selección en Cataluña, el lateral del FC Barcelona mostró su ilusión por jugar en la Ciudad Condal. «Me alegra muchísimo que venga la selección aquí y que mi gente pueda disfrutarlo», expresó Alba.

También, el lateral internacional valoró la clasificación de España para el Mundial tras la eliminación de Italia, algo que puso en valor. «España se merece estar en el Mundial, hoy en día te puede ganar cualquiera. Ayer se vio con Italia, que es campeona de Europa y no estará en la gran cita. Ayer para el espectador fue una gran sorpresa pero es difícil hoy en día ganar un partido», sentenció.