Pakistá El Parlamento aplaza al lunes la sesión prevista para abordar una moción de censura contra el primer ministro

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La sesión programada este viernes en el Parlamento de Pakistán para abordar una moción de censura planteada por la oposición contra el primer ministro, Imran Jan, ha sido aplazada hasta el lunes inmediatamente después de su inicio sin que la propuesta haya podido ser presentada oficialmente.

El presidente del Parlamento, Asad Qaiser, ha afirmado después de la tradicional recitación del Corán que la sesión quedaba programada y ha argumentado que la tradición apunta a que la agenda es trasladada al día siguiente cuando fallece un parlamentario, algo que ocurrió el jueves. «Esto ha sido así desde hace años», ha dicho.

La oposición había presentado la petición el 8 de marzo, tras lo que Qaiser tenía catorce días para convocar la sesión, algo que finalmente hizo el 21 de marzo, justo cuando expiraba el plazo. La votación sobre la resolución debe celebrarse entre tres y siete días después de que sea presentada ante el Parlamento.

Tras el aplazamiento, el líder de la oposición en el Parlamento, Shehbaz Sharif, ha tildado a Qaiser de «marioneta» de Jan y ha manifestado que está llevando a cabo sus funciones como si fuera «un trabajador» del gubernamental Pakistan Tehrik Insaf (PTI). El también líder de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) ha dicho además que el presidente del Parlamento «ha violado la Constitución» al no celebrar la sesión en el plzao de catorce días.

Por ello, ha pedido que Qaiser sea juzgado por alta traición y ha explicado que «la Constitución y la ley están por encima de la tradición, así que debería haberse permitido la votación», según ha recogido el diario paquistaní ‘Dawn’. «Al margen de la tradición, el presidente (del Parlamento) debió haber aceptado la resolución, pero no escuchó y se fue», ha denunciado.

En esta línea crítica se ha expresado el líder del Partido Popular de Pakistán (PPP), Bilalwal Bhutto-Zardari, quien ha dicho que Qaiser está violando la Constitución, al tiempo que ha reiterado que los partidos opositores están unidos en su intención de celebrar la moción de censura y ha asegurado que no dejarán que el primer ministro «huya».

«La moción de censura va a ser nuestro arma democrática. Avanzaremos hacia unas elecciones libres y justas», ha reseñado Bhutto-Zardari, quien ha insistido en que Jan ha perdido «su mayoría y el Gobierno». «Imran no puede huir para siempre. El primer ministro no tiene espíritu deportivo y no hace frente a la derrota con gracia», ha dicho, recordando que fue capitán de la sección de críquet antes de entrar en política.

En respuesta a las críticas, el ministro de Exteriores paquistaní, Shah Mahmud Qureshi, ha reclamado a Sharif que se disculpe por sus declaraciones y ha dicho que «las palabras usadas contra Qaiser son inapropiadas». «Quiero que las retire inmediatamente», ha dicho, antes de negar que el Gobierno esté «huyendo» de la moción de censura.

Jan ha manifestado en todo momento su confianza en que la moción de censura no será aprobada, tal y como ocurrió en marzo de 2021, cuando se presentó voluntariamente a una moción de confianza tras los malos resultados de su partido en las legislativas. El primer ministro paquistaní, cuyos cinco años de mandato terminan en agosto de 2023, se impuso en unas elecciones en 2018 marcadas por las acusaciones contra el Ejército por su supuesta influencia en el proceso para favorecer su victoria.