Bal tilda de “bluf” de Sánchez la “excepción ibérica”: “No nos engañe, otros países ya han bajado los precios”

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha tildado de «bluf» y «milongas» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la «excepción ibérica» acordada en Europa para la bajada de precios de la energía en España y Portugal, y le ha reclamado que «no engañe» al respecto ya que, ha dicho, otros países de Europa ya han tomado medidas al respecto.

«No nos engañe, no nos trate como idiotas. Ya otros países de nuestro entorno han tomado medidas para bajar el precios de la energía, como Bélgica, Francia, Italia, Portugal o Alemania», ha señalado este sábado Bal, en declaraciones recogidas por Europa Press en el marco de la manifestación de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

Bal ha arremetido contra Sánchez por decir que ha conseguido el «oro y el moro» cuando, ha asegurado, «el pasado 8 de marzo la Comisión Europea dijo a los estados que podían adoptar medidas unilaterales que repercutieran en la bajada de los precios de la energía».

«Hemos pedido a Sánchez que adopte estas medidas y no las adopta, nos pide consenso y paciencia, pero los españoles ya no tienen paciencia», ha agregado, para criticar que se negaba a ello utilizando como «comodín a Bruselas». Así, ha señalado que ayer «se puso de manifiesto que no hacía falta ningún tipo de apoyo de Bruselas para adoptar estas medidas».

«Que no nos engañe con la excepción ibérica, que es que España, a diferencia de otros países, no adopta medidas eficaces para poder bajar precio del combustible y la electricidad, y luchar eficaz contra la inflación. Lo único que hace es mantener el sacrificio y sufrimiento de las familias españolas, los autónomos y los pequeños y medianos empresarios», ha insistido.