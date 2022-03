Levantan restricciones tras incendio en Colorado

BOULDER, Colorado, EE.UU. (AP) — Las autoridades el domingo levantaron la mayoría de las restricciones aplicadas tras un intenso incendio forestal en Colorado que obligó a unas 20.000 personas a abandonar sus viviendas.

A wildfire south of Boulder that forced nearly 20,000 people to flee was listed at 21% contained and most evacuations had been lifted by Sunday morning, officials with Boulder Fire-Rescue said.

El fuego, que estalló el sábado, ya está contenido en un 21%, indicaron los bomberos. Llegó a estar a 914 metros (1.000 yardas) de las viviendas al oeste de Boulder, declaró Mike Smith, jefe de una unidad antifuegos.

El rápido combate a las llamas “combinado con las otras medidas de mitigación que hemos aplicado en la zona, es una de las razones por las que hemos tenido tanto éxito”, afirmó Smith el domingo.

Los bomberos también usaron avionetas y colocaron barreras antifuegos cerca de viviendas en las colinas cerca de Boulder, añadió el funcionario.

La zona de evacuación fue reducida la noche del sábado. En vez de abarcar 8.000 viviendas abarca 700 viviendas, o unas 1.700 personas.

Se permitirá el regreso de más personas a sus viviendas el domingo siempre y cuando la circunstancias lo permitan, dijeron autoridades.

La prioridad el domingo es reforzar la línea de contención y asegurarse de que las llamas no alcancen a Boulder ni a Eldorado Canyon, expresó Smith. Los bomberos están ocupados tratando de acorralar al incendio en un zona de piedras y nieve.

El incendio ardió en una zona agreste de unos 81 hectáreas (200 acres), no muy lejos del incendio ocurrido en diciembre, que quemó unos 24 kilómetros cuadrados (9 millas cuadradas) y destruyó unas 1.100 viviendas.

Los bomberos están preocupados por la próxima temporada de incendios, afirmó Smith.

“Creo que esto es un indicio de lo que será el futuro”, comentó. “

“Seguimos planificando, seguimos entrenándonos, seguimos trabajando con otras entidades para asegurarnos de que somos lo más eficiente posible. Nos sentimos confiados pero estamos un poquito nerviosos por la próxima temporada de incendios”, agregó.

El incendio del sábado estalló a eso de las 2 p.m. y quemó zonas cercanas al Centro de Investigaciones Atmosféricas, informó la policía de Boulder. Las autoridades no han hallado la causa del incendio, aunque creen haber detectado su punto de origen, aseveró Smith.