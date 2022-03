Leo Sánchez, productor español ganador del Oscar por el ‘Limpiaparabrisas’: “Esto es un show, está siendo surrealista”

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El productor español Leo Sánchez, ganador junto a Alberto Mielgo del Oscar al mejor cortometraje de animación por ‘El limpiaparabrisas’, ha reconocido que todavía no sabe «qué se siente» al obtener la estatuilla, porque todavía no ha «asimilado» la victoria.

«No sé qué se siente todavía al ganar, esto es un show, estamos de un lado para otro y llevas el Oscar en la mano», ha explicado en declaraciones a Europa Press el productor, quien ha hecho un aparte durante la fiesta de celebración, en la que ha ‘perdido’ al director, Alberto Mielgo.

«Estoy con mi novia y amigos y todo esto está siendo algo surrealista pero muy impresionante. Es difícil de describir. A Alberto es imposible localizarlo, incluso para mí. Nos hemos separado, íbamos juntos al salir de la gala, pero él va de aquí para allá y ahora ya no sé por dónde anda», ha reconocido entre risas.

Sánchez ha explicado que, pese a verse entre los favoritos, hasta que no ha escuchado el nombre de su corto no se ha visto con la estatuilla en la mano. «Las posibilidades estaban ahí y éramos conscientes de ello, pero el nivel estaba muy alto. Había cortos muy independientes, para adultos, y podía ir a cualquiera: uno intentaba mantenerse al margen», ha señalado.

El productor también se ha referido al momento más mediático de la gala, el tortazo de Will Smith al cómico Chris Rock. «A Alberto y a mí nos han metido en una sala con todas las celebrities que iban a hablar en el escenario: estábamos con Robert de Niro, Bill Murray, las hermanas Williams, todos mirando la pantalla, y de pronto todo el mundo callado», ha comentado con humor.

«La verdad que parecía irreal y ha habido muchas preguntas de si estaba preparado. En la comida de los Oscar tuve la oportunidad de hablar un poco con Will Smith y me parece un tío increíble, no sé lo que ha sucedido ahí, pero en cualquier caso me parece algo muy desafortunado. Una cosa así entra en lo anecdótico, pero es un poco fuerte», ha añadido.

Sánchez ha afirmado que el cine español atraviesa por «un momento muy bueno y grande a nivel mundial», pero en especial, la animación. «Sobre todo por las plataformas, los cortometrajes empiezan a cobrar otro tipo de importancia, en España hay talentazos increíbles y esto solo acaba de empezar», ha concluido.