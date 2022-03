Sandra Cuevas: juez determinará si es válida la disculpa de la alcaldesa

El martes 29 de marzo se realizará una audiencia de control en torno al caso de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien el pasado 24 de marzo logró un acuerdo reparatorio con los dos mandos de la Policía Auxiliar que la denunciaron por robo, abuso de autoridad y discriminación.

Sin embargo, luego de que los policías no aceptaran las disculpas públicas de Cuevas, e interpusieran el recurso de revocación del auto que quitó la suspensión temporal a la edil, será un juez el que determine la validez de la disculpa.

Más de un mes de polémica

El 12 de febrero la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México dio a conocer la denuncia en contra de Cuevas y otros tres funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc por presuntas agresiones, robo, discriminación y abuso de autoridad en contra de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Cuevas Nieves señaló que las acusaciones y al rápido proceder de las autoridades de la CDMX como un caso de persecución política. En contraparte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que se trataba de un asunto judicial y descartó cualquier indicio de persecución.

El 14 de marzo se anunciaron las medidas cautelares en contra de la alcaldesa, las cuales incluyeron la firma de asistencia, la solicitud de autorización para salir del país y la suspensión de actividades. El de marzo 17 Cuevas Nieves fue vinculada a proceso por los delitos robo, abuso de autoridad y discriminación, y se ratificó sus suspensión mientras se desahogaban las investigaciones correspondientes, mismas que la FGJ informó que tenían un plazo hasta el 17 de mayo.

El 24 de marzo Cuevas logró un acuerdo reparatorio con los denunciantes, el cual, explicó la FGJ, se dio a raíz de que la edil aceptó los hechos “tal y como lo había acreditado el Ministerio Público”. Dicho acuerdo estipulaba que la alcaldesa pagara un radio, un teléfono celular y 30 mil pesos a cada una de las víctimas; se sometiera durante seis meses a tratamiento psicológico; y la suspensión condicional de su proceso, por lo que Cuevas tuvo que ofrecer una disculpa pública.

Ese mismo día emitió la disculpa, pero negó la comisión de los hechos que se le imputaron. “Me disculpo con Eduardo, con Faustino y con Marco, si ellos consideran que les hice un daño, les ofrezco una disculpa sin reconocer, insisto, en que les hice un daño a los compañeros”, aseveró.

No obstante, el 26 de marzo la FGJ informó que los denunciantes solicitaron la revocación del auto con el cual el juez consideró que se tuvo por cumplida la disculpa pública, al considerar que lo externado por la edil no se acerca a una disculpa, y que busca que Cuevas Nieves lo realice otra vez.

“No satisfacer caprichos”

Por su parte, Cuevas Nieves se reincorporó a sus labores el 25 de marzo, y no externó comentarios al respecto, salvo un tuit en el que aseguró que no teme perderlo todo por no satisfacer caprichos.

¡No temas perderlo todo por no satisfacer caprichos! Esa es la diferencia entre los políticos tradicionales y una política de mi altura: No le tengo apego al poder ni al dinero. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Seguiré trabajando con la misma fuerza, fe, entusiasmo y dignidad. pic.twitter.com/jaFRx1CyMS — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) March 27, 2022

¿Qué sucederá el 29 de marzo?

Este martes en la audiencia de control, el representante social (Ministerio Público) expondrá a ambas partes que la disculpa que ofreció Sandra Cuevas no cumplió con los términos establecidos en los protocolos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Si el juez determina que la alcaldesa no cumple con los términos, la edil deberá ofrecer una nueva disculpa pública, en caso de que esto no se cumpla, o bien, si así lo determina el juez existe la posibilidad de que se revoque la suspensión condicional del proceso en su contra, y que se vuelvan a aplicar las medidas cautelares que contemplan la suspensión de Cuevas como alcaldesa en Cuauhtémoc.